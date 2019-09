100 jaar Splendor gloeilampenfabriek Nijmegen: 'Het blijft een begrip'

Zaterdag is er een open dag, omdat het dan honderd jaar geleden is dat de Splendorfabriek van start ging.

Rob Entrop werkte van 1968 tot 1982 in het gebouw aan de Annastraat. Daar stonden voortdurend gasbranders aan voor het smelten van de lampen. In de gang van het het gebouw staan nog van die insmeltmachines. Ze zijn, zo vermeldt een plaquette, door tien man op hun plek getild.

Entrop: 'Het gaf altijd een heerlijke warmte. De mensen die ermee werkten waren trots om op deze machines te mogen werken.'

Goed sociaal contact

In een grote fabriekshal vervolgt Rob: 'Hier stonden mensen rij aan rij te werken. Je moest het dus wel goed met elkaar kunnen vinden, maar dat ging eigenlijk altijd goed.'

Splendor zorgde dan ook voor een goede sfeer onder de collega's. Het bedrijf organiseerde verschillende activiteiten, waaronder een jaarlijks terugkerend visconcours, deelname aan de bedrijvenvoetbalcompetitie en een schaakvereniging.

De tekst gaat verder onder de video:

Bedrijven staan in de rij

In 1982 stopte hier de productie van de gloeilampen, maar met name de afgelopen jaren staan bedrijven in de rij om hun intrek te nemen in het monumentale pand. Joris Joore fungeert als beheerder. 'Het is gewoon een gebouw vol karakter', zegt hij. 'Als je de deur binnenloopt, zie je ook de oude details, oude lampenmachines, oude trekspanten. Dat is wat mensen graag willen.'

Nu zitten hier IT-bedrijven, ontwerpers, een pianorestaurateur en diverse meubelmakers. Eén van hen is David van Mameren. 'Ik heb eerlijk gezegd niet in de gaten dat het een oude fabriek is. Maar ik vind het wel heel leuk dat het een bedrijfsverzamelgebouw is, waar meerdere disciplines aanwezig zijn. En ook veel conculega's. Daar heb je toch leuk contact mee.'

'Splendor blijft een begrip'

In 1982 verhuisde de fabricage van gloeilampen naar Wijchen en begin jaren negentig verdween het merk Splendor zelfs helemaal van de markt. Rob Entrop, die als voorzitter van de Senioren Vereniging Splendor nog regelmatig over de vloer komt, is blij dat de naam Splendor toch voortleeft in het gebouw. 'Splendor blijft voor heel veel Nijmegenaren toch een begrip.'