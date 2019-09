Gemeenten Noord-Veluwe stoppen overleg met ministerie over laagvliegroutes Lelystad Airport

Vier gemeenten op de Noord-Veluwe trekken de stekker uit het overleg met het ministerie over de laagvliegroutes. Dat hebben ze in een brief laten weten aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek zien geen heil in verdere gesprekken over routevarianten van de laagvliegroutes over die gemeenten. 'Het gevoel is teleurstelling', reageert wethouder Wolbert Meijer van Heerde.

Knelpunt rond Wezep

Sinds vorig jaar praten de vier gemeenten op de Noord-Veluwe over de vliegroute van Lelystad Airport die op dit moment over de gemeenten is ingetekend. In Den Haag wordt dit het 'knelpunt rond Wezep' genoemd. Later zijn daar ook de Overijsselse gemeenten Zwolle en Kampen bij aangehaakt.

'We staan altijd open voor gesprek, maar we concluderen dat de varianten die bedacht zijn niet positief zijn voor het leefklimaat van onze gemeenten', legt wethouder Meijer uit. Hij is samen met zijn collega Auke Schipper uit Hattem woensdag in Den Haag om te luisteren naar het debat over de luchtvaart en te praten met Kamerleden.

Frustraties

'Wij hebben geen enkele informatie gekregen waaruit blijkt dat onze zorgen worden weggenomen', sprak Schipper na afloop. Bij beiden is te merken dat er een hoop frustratie is rond het dossier.

Eerder dit jaar stelden de vier gemeenten al dat hun vertrouwen ernstig werd geschaad. Ook toen stuurden ze een brief. Toen was de kritiek op de aanpassing van het startbesluit. Daarin werd opgenomen dat vliegtuigen vanaf Wezep kunnen stijgen naar het hogere luchtruim.

'Eén: we willen geen laagvliegroute', legt Meijer uit. 'Maar als je dan gaat praten over het optimaliseren ervan, dan komt er opeens een beslissing dat in plaats van horizontaal vliegen op 1800 meter er wordt door gestegen boven onze gemeenten. Dan krijg je juist op die plekken meer uitstoot, meer fijnstof en meer geluid.'

Beslissing in Den Haag

Tijdens een debat in de Tweede Kamer, dat woensdag vijf uur duurde, bevestigde minister Van Nieuwenhuizen dat ze de brief die dag had ontvangen, maar de inhoud nog niet kende. Daarom kon ze ook niet reageren.

Volgens de wethouders staan ze machteloos, omdat de beslissing uiteindelijk in Den Haag ligt. Op de vraag of ze zich 'gepakt' voelen reageert Meijer diplomatiek. 'Dat soort termen gebruiken we niet voor de camera. We zijn wel teleurgesteld en dat hebben we in die brief in mooie Veluwse woorden opgeschreven.'