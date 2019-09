'Sfeerkeepers' moeten escalaties Korenmarkt voorkomen: 'Zonder dat er direct politie aan te pas komt'

door Huibert Veth

'Het gaat de laatste jaren al de goede kant op', zegt Liesbeth de Zoete, voorzitter van de Ondernemersvereniging Korenmarkt. 'Er was veel leegstand en sommige zaken waren alleen in het weekend open.' Maar dat wordt volgens haar nu echt opgepakt met de gemeente.

De bereikbaarheid van de Korenmarkt vormt volgens De Zoete nog wel een probleem. 'Niemand loopt zomaar over de Korenmarkt. Je mist passanten die denken: hé, daar kunnen we ook leuk koffiedrinken.'

Ook noemt zij het 'dictaat' rondom de verhuur van brouwerijen met hoge bierprijzen en weinig onderhoud aan de panden. 'Daar zou de overheid eens goed naar moeten kijken.'

Belasting voor iedereen

De Zoete is groot voorstander van het voorstel om belasting te heffen in dit gebied, waar iedereen aan mee moet doen. Hiervoor wordt de mogelijkheid voor een zogeheten 'Bedrijven Investerings Zone' onderzocht. Dat moet freeriders voorkomen. Nu komt het veelal op dezelfde ondernemers aan, constateert de vereniging. Dat komt de saamhorigheid en slagkracht niet ten goede.

De gemeente wil een proef om gedurende twee jaar 'sfeerkeepers' in te zetten. De exacte invulling moet nog worden uitgewerkt. 'Maar je moet je voorstellen dat er een vrijgezellengroep de Korenmarkt op komt. Die wordt welkom geheten en verteld dat er een aantal regels zijn', legt De Zoete uit. 'Maar op een gezellige manier, zonder dat er direct politie aan te pas komt.'

Regenboogjasjes

Ook over de outfit moet nog worden nagedacht. 'Misschien regenboogjasjes, voor de inclusie', zegt burgemeester Ahmed Marcouch met een knipoog. Een leuk voorstel, vindt De Zoete. Een herkenbare uitstraling is volgens haar in elk geval belangrijk. 'Maar niet per se een uniform.'

Volgens Marcouch is de Korenmarkt een icoon voor de stad. 'Daar gaan mensen graag heen, en dat is ook goed. We willen alleen geen gedoe.' De kracht van dit plan zit volgens hem in de betrokkenheid van ondernemers.

De Zoete is erg tevreden met het voorstel, waar de gemeente 200.000 euro voor uit wil trekken. 'Een goede basis voor ons om verder te gaan.' Ook vanuit de gemeenteraad klinken hoofdzakelijk positieve geluiden. De verwachting is dus dat het plan in de komende weken vastgesteld wordt.

