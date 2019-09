Handbalster Polman in lappenmand met knieblessure

Estavana Polman is geblesseerd geraakt aan haar knie. De handbalster uit Arnhem laat weten over twee weken wel aanwezig te zijn bij het Nederlands team op Papendal. 'Dan ben ik er gewoon.'

door Richard van der Made

Sinds de zomer van 2013 speelt de international, die meerdere EK's, WK's en ook de Olympische Spelen meemaakte, voor Team Esbjerg in Denemarken. Met die club werd in 2016 en 2019 kampioen en won ze ook de beker. Polman is bij Esbjerg haar zevende seizoen ingegaan en woont inmiddels al negen jaar in het handbalgekke Denemarken.

Binnenband

Tijdens het competitieduel met Odense raakte ze echter ongelukkig geblesseerd. De 27-jarige Polman verrekte een binnenband in haar rechterknie. 'Ik viel naar achteren en terwijl een tegenstander kwam inspringen vanuit de hoek, tikte ze mijn voet aan. Ik lag op dat moment op mijn rug en voelde direct dat het niet lekker zat', vertelt ze vanuit Esbjerg.

'Ik dacht eerst nog, dit valt wel mee. Het zal mij niet gebeuren aan het begin van de competitie. Het was namelijk een heerlijke wedstrijd en ik voelde me hartstikke goed. Maar het ging echt niet meer.'

Champions League

De razend populaire Arnhemse zit al even in de lappenmand en moet daar voorlopig ook nog wel blijven. Voor de blessure staat ongeveer vijf weken. 'Ik doe al wel wat krachttraining en ren een beetje door het water, maar ik mag die knie zo min mogelijk belasten. Het is oppassen en geen risico nemen. Ach, er zijn ergere dingen en alles gebeurt met een reden in het leven. Als over een aantal weken de Champions League begint, wil ik er weer bij zijn.'

Polman moet op de foto in Groningen (foto Omroep Gelderland)

Goede dagen

In een volgepakt Omnisportcentrum in Eindhoven speelt de nationale ploeg over exact twee weken een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk. Het is zeer twijfelachtig of Polman dan in actie kan komen, maar tijdens de trainingsweek op Papendal zal ze er zeker bij zijn. 'Daar ben ik gewoon en dan zien we wel. Soms heb je met zo'n knieblessure ook goede dagen, het gaat op en neer. Dus ik ga in elk geval lekker trainen.'

'Oren van de kop'

Ondertussen zegt Polman het nog altijd uitstekend naar haar zin te hebben in Esbjerg. 'Het voelt heel vertrouwd. Ja, ons dochtertje is alweer twee jaar en ze praat je de oren van de kop. Raf (Rafael van der Vaart, RvdM) doet ook lekker zijn ding overal. We hebben het rustig en ik voel me goed. Nu hopen dat ik snel terug ben.'