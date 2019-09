Hoe voorkom je een koolmonoxidedrama zoals in Doesburg?

In een gezin in Doesburg kwam deze week een man om het leven door koolmonoxidevergiftiging. De vader van een groot gezin liet het leven, terwijl de moeder en een kind gewond raakten. De vergiftiging leidt tot zorgen in de buurt: mensen willen weten of ook zij risico lopen.

Woensdagavond organiseerde de gemeente een bijeenkomst. Daar was ook een afvaardiging van Geas Energiewacht, die op verzoek van de gemeente eerder op de dag al door de buurt ging om, indien gewenst, een controle uit te voeren bij omwonenden. Bij de mensen die niet thuis waren werd een brief door de bus gestopt om, wanneer zij dat willen, een afspraak te maken.

Proactieve houding

Hoe de koolmonoxidevergiftiging in Doesburg kon ontstaan wordt nog onderzocht. De gemeente heeft hier een leidende rol in. Dat mensen zich nu zorgen maken over hun veiligheid vindt operationeel directeur Arian Lodder van installatiebedrijf Feenstra begrijpelijk.

Hij raadt consumenten aan een proactieve houding aan te nemen en voorzorgsmaatregelen te treffen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Twee soorten gebruikers

Lodder stelt dat er twee typen gebruikers zijn van cv-ketels. 'Enerzijds zijn er huurders, die vaak via een woningcorporatie verzekerd zijn van een servicecontract. Dan komt er eens per twee jaar iemand langs voor onderhoud. Diegene kijkt of de ketel nog goed werkt.'

'Anderzijds zijn er woningeigenaren, die kunnen zelf een contract afsluiten voor het onderhoud van de cv-ketel.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Arian Lodder van installatiebedrijf Feenstra (de tekst gaat verder onder het fragment):

Het gezin in Doesburg dat getroffen werd door koolmonoxidevergiftiging was aangesloten bij de woningcorporatie. Tijdens de bewonersbijeenkomst van woensdag zei directeur Saskia Hakstege dat nog niet met zekerheid te zeggen is dat koolmonoxidevergiftiging daadwerkelijk de oorzaak was. Dat wordt nog onderzocht.

Fatale afloop

Feenstra-directeur Lodder zegt dat er nog steeds veel mensen zijn die niet goed weten dat een cv-ketel onderhoud nodig heeft. Dat kan er in de praktijk toe leiden dat een niet veilig functionerende ketel te laat wordt opgemerkt. Zo'n situatie kan een fatale afloop hebben. Wie geen koolmonoxidemeter in zijn woning heeft opgehangen loopt ongemerkt een groot gevaar.

'Koolmonoxide is reukloos en onzichtbaar. Ze noemen het niet voor niets een sluipmoordenaar', zegt Lodder. 'Alleen een koolmonoxidemeter kan het opmerken. Die kun je kopen bij een bouwmarkt, maar weet je dan waar je naar moet kijken? Het beste is een erkend installateur te benaderen wanneer je twijfelt. Ja, dat kost geld. Maar het gaat wel om mensenlevens en in Doesburg heeft het geleid tot een dode.'

Sticker op cv-ketel

Tijdens de bewonersbijeenkomst merkten aanwezigen op dat zij wel stickers zien op hun cv-installatie, maar dat die van jaren terug dateren. Volgens Lodder is een installateur bij onderhoud niet verplicht om een sticker te plakken met het jaar van de controle.

'Die sticker hangt erg af van de persoon in kwestie af. Het is een ongeschreven regel om het te doen als indicatie naar de bewoner, die dan weet wanneer de laatste controle is geweest. Mensen kijken er immers niet dagelijks naar.'

