Aanwinsten NEC lijken nog niet te beginnen tegen Den Bosch

De nieuwe aanwinsten Etien Velinkonja en Zian Flemming lijken op de bank te beginnen. Ole Romeny, die tweemaal scoorde tegen Telstar, behoudt zijn plek in de spits. 'Dat er weinig reden tot verandering is, lijkt me duidelijk', verklaart trainer François Gesthuizen.

'Maar we hebben er wel twee nieuwe spelers bij met specifieke kwaliteiten. Als je wint, is de sfeer altijd goed. Het interlandweekend heeft er tussen gezeten, maar er wordt goed getraind. Er komt een mooie weekend aan. Als je ze allebei wint, doe je hele goede zaken.'

Rens van Eijden (foto) keert mogelijk terug in de wedstrijdselectie. Doelman Norbert Alblas was de enige afwezige op het trainingsveld.

Bas Kuipers is al een zekerheidje als linksback. Hij is snel geïntegreerd. 'Ja, ik heb het goed naar mijn zin. Dit is een goede groep, iedereen wil er echt voor gaan. We moeten zo door blijven gaan. Ik denk dat we stappen maken, ook in het teamproces.'

'Ik heb een goede klik met Randy Wolters, als persoon en als voetballer. We zijn er veel mee bezig hoe we moeten staan verdedigend en hoe we willen aanvallen via de linkerkant. En je kunt ook lachen met Randy, hij is echt één van de sfeermakers.'

Lastige uitwedstrijd

Aan FC Den Bosch uit bewaart NEC geen goede herinneringen. Vorig jaar werd op de valreep met 3-2 verloren en een seizoen eerder ging NEC zelfs met 3-0 onderuit. De laatste zege in Den Bosch dateert uit 2015, toen het 1-2 werd.

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; Sanniez, Odenthal, Kvida, Kuipers; van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Musaba, Romeny, Wolters.