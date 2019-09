NEC-De Graafschap vanavond live op Radio Gelderland

De enige Gelderse derby van dit seizoen is voor De Graafschap de kans om de koppositie in de eerste divisie uit te bouwen en de concurrentie nu al op achterstand te zetten. NEC kende een moeizame start, maar onder het trainerstrio Adrie Bogers/François Gesthuizen/Rogier Meijer (foto) is de ploeg vol jonge talenten bezig aan een flinke opmars in de eerste divisie.

De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden, was anderhalf jaar geleden. Toen werd het 1-1 in De Goffert. De laatste keer dat De Graafschap wist te winnen in Nijmegen, was in 2000. De Superboeren trokken toen met 3-2 aan het langste eind.

De extra uitzending op Radio Gelderland begint vanavond om 19.00 uur. In het eerste uur voorbeschouwingen op de wedstrijd, die vanaf 20.00 uur integraal wordt verslagen. De presentatie is in handen van Frank van Dijk, de verslaggevers in De Goffert zijn Richard van der Made en Jan Sommerdijk.