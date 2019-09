Schoolplein of doorgaande weg? In Lievelde beide!

Een schoolplein of een doorgaande weg? In Lievelde wordt al jaren gediscussieerd over een deel van de Hollandse Schans. Het college van de gemeente Oost Gelre heeft de knoop doorgehakt: overdag, van 8.00 tot 16.00 uur is het gebied tussen de scholen Antonius en De Timp een schoolplein, daarbuiten gaan de hekken open en is het een doorgaande weg.

Daarmee is er een eind gekomen aan een driejarige discussie in het kerkdorp tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Juridisch gezien is het bewuste deel van de Hollandse Schans een openbare weg omdat de hekken open kunnen. Als de hekken dicht zijn is er een schoolplein gecreëerd voor beide scholen. Automobilisten konden met behulp van een noodknop de hekken openen waardoor er gevaarlijke situaties zouden zijn ontstaan voor de leerlingen op het 'schoolplein'.

Compromis

Na jarenlang gekrakeel is er overeenstemming bereikt na overleg tussen Lievelds belang, buurtbewoners en wethouder Karel Bonsen. 'Men was het snel eens over het compromis', zegt Bonsen. 'Buurtbewoners waren bang dat ze door het afsluiten van het schoolplein onbereikbaar zouden zijn voor de ambulance, maar dat is niet het geval. Als die omrijdt zijn alle woningen bereikbaar.'

Het schoolplein wordt op werkdagen gedurende de schooltijden (8.00-16.00 uur) afgesloten. Tijdens die uren is het niet mogelijk, ook niet met de noodknop, het schoolplein als doorgaande weg te gebruiken. Buiten die uren om wel. Voor fietsers en voetgangers blijft het plein dankzij doorsteken bereikbaar. Overdag kunnen automobilisten naar de Hollandse Schans omrijden via de Franse Schans en de Engelse Schans.

Scherp op geageerd

Twaalf adressen onder de buurtbewoners konden zich vinden in bovengenoemde afspraken, drie niet en vijf adressen onthielden zich van stemming. 'Het is een langlopende kwestie waarbij het bewuste gedeelte aan de openbaarheid werd onttrokken. Daar werd scherp op geageerd vanuit de buurt. Dankzij het overleg is er een compromis uitgerold.'

Maar, is het bewuste deel van de Hollandse Schans in Lievelde nu een schoolplein of een doorgaande weg? Bonsen: 'Een schoolplein.'

