Doortrekking A15 en woningbouwprojecten op de tocht door stikstofuitspraak

door Gerwin Peelen

De aanleg van de doorgetrokken A15 naar de A12 tussen Bemmel en Zevenaar kwam eerder dit jaar ook al in de knel vanwege de uitstoot van stikstof; toen werd de maximumsnelheid op een deel van de A50 verlaagd naar 100 kilometer per uur om zo de stikstof te compenseren.

De stilstand bij allerlei projecten is ontstaan doordat de Raad van State net voor de zomer oordeelde dat het programma dat de stikstof moet aanpakken, de PAS, ongeldig is. Daardoor liggen op allerlei terreinen veel projecten stil of komen projecten in gevaar.

De Raad van State velt ook nog een oordeel over de doortrekking van de A15. Een woordvoerder liet eerder aan Omroep Gelderland weten dat het maar zeer de vraag is of daar dit jaar nog een uitspraak in volgt.

Ook woningbouw in de knel

Ook de woningbouw wordt getroffen. Een op de vijf nieuwbouwwoningen wordt geraakt, blijkt uit een inventarisatie van de provincie Gelderland.

Het gaat om nieuwbouwwoningen waarvan de vergunningen nog niet onherroepelijk zijn en waar dus nog geen schop in de grond staat. De andere 80 procent komt niet in de problemen. Het is een schatting, exacte cijfers zijn er nog niet.

Het kabinet komt waarschijnlijk nog deze week met een totaaloverzicht van de getroffen projecten. Ondertussen werkt een commissie – onder leiding van oud-minister Johan Remkes – aan een oplossing voor de korte termijn. Wanneer daar meer duidelijkheid over is, is nog niet bekend.

Zie ook: