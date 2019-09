Vaker thuis sporten, Nijmeegse onderzoekers ontwikkelden er een game voor

'We noemen het exergaming', legt onderzoeker Nicolien van der Kolk uit. Hoewel iedereen weet dat sporten gezond is, vinden veel mensen het lastig om een sportprogramma langdurig vol te houden. Dit geldt nog meer voor mensen met een chronische ziekte als Parkinson, waarbij de lichamelijke en geestelijke beperkingen een extra belemmering vormen.

De deelnemers aan het onderzoek werden in twee groepen verdeeld. Beide groepen hadden een motiverende app tot hun beschikking, die beloningen in het vooruitzicht stelde als ze zouden gaan sporten. De controlegroep deed alleen rek- en strekoefeningen, terwijl de actieve groep een hometrainer in huis kreeg waarop de deelnemers minstens drie keer per week gedurende 30-45 minuten stevig moesten fietsen.

Racen tegen jezelf

De hometrainer van de actieve groep was bovendien uitgerust met motiverende games, zodat het voor de deelnemers leuk en uitdagend bleef. De fietsers konden bijvoorbeeld tegen een eerdere prestatie van zichzelf racen – een ‘ghost rider’ – of tegen een groepje andere fietsers. Het systeem paste de moeilijkheid van het spel aan aan de hartslag van de patiënt, zodat de uitdaging precies goed was.

'Het is best moeilijk om conditietraining thuis te doen en genoeg uitgedaagd te worden', wist Van der Kolk voor ze aan het onderzoek begon. 'Via de app kregen de deelnemers en wij alle gegevens van het sporten. Als een patiënt qua hartslag telkens te hoog ging, dan stelden we de instellingen op afstand aan. Ook kregen mensen tips, bijvoorbeeld om genoeg te drinken. Eens in de twee weken bekeken we de gegevens en evalueerde we met de patiënten en pasten eventueel instellingen aan.'

Wereldwijde doorbraak

De onderzoeksresultaten waren boven verwachting. Dankzij de motiverende elementen fietsten de deelnemers trouw drie keer per week op de hometrainer. Dat gaf hen een betere conditie, betere motoriek. Sommige resultaten waren zelfs te vergelijken met dat van de gebruikelijke Parkinsonmedicijnen, aldus de medewerkers van de Radboud Universiteit.

Volgens het onderzoeksteam kan deze manier van thuis sporten en bewegen met digitale begeleiding ook voor andere chronische ziekten toegepast worden. Bijvoorbeeld voor mensen met COPD of suikerziekte.

De Nijmeegse studie gaat inmiddels de wereld over. Donderdagochtend verschijnt er een artikel in het Britse medische tijdschrift The Lancet Neurology. In een aantal landen waren er al wel studies gedaan naar exergaming, maar bij mensen thuis. De onderzoekers hopen dat door hun studie exergaming veel vaker toegepast zal worden in de gezondheidszorg.