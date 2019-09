Ede eist ontruiming voormalige camping De Braamhorst

Kraakster Mathilde liet half juni namens de 'Bewoners van de Braamhorst' weten dat zij op het terrein verbleven. De gemeente spreekt van een 'roekeloze kraak' en eist ontruiming. Het terrein is een voormalige vuilnisstortplaats en 'onder de kwetsbare en dunne afdeklaag bevinden zich gevaarlijke stoffen. Roeren van de bodem levert gevaar op voor omwonenden.' Een van de conclusies in een rapport van ingenieursadviesbureau Sweco is dat 'verblijven op De Braamhorst niet langer toelaatbaar is, zo lang er geen sanering heeft plaatsgevonden.'

Al eerder gekraakt

Het is niet de eerste keer dat het terrein gekraakt is. Eind 2017 deed Autonoom Beheergroep 't Hofje dat ook al, maar zij moesten van de rechter vertrekken. Na de ontruiming huurde de gemeente antikraakbeheer in en plaatste hekken rond het gebied.

Teruggeven aan de natuur

De voormalige camping was jarenlang de thuisbasis van de Nederlandse Caravan Club. In 2016 kwam De Braamhorst in beeld voor de opvang van asielzoekers, als een van de drie locaties waar 900 vluchtelingen zouden worden opgevangen. In september van dat jaar bleek dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers de locaties niet meer nodig had. Het college van Ede wil dat het gebied wordt teruggegeven aan de natuur.