Werk aan Tielse Waalkade kost ton meer door Appelpop

door Menno Provoost

Tiel is bezig om de kademuur waar schepen aanleggen te vernieuwen. Daarbij worden er parkeerplaatsen en een boulevard gemaakt. Het werk moest stilgelegd worden om Appelpop dit weekend te laten plaatsvinden. Om het terrein tijdelijk weer geschikt te maken, is ook veel extra werk uitgevoerd. Vooraf was wel gerekend op extra kosten, maar die bedroegen maximaal de helft van wat het nu blijkt te zijn.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zitten deze kosten met name in het verplaatsen van de grond naar een depot in afwachting van keuring, waarna het afgevoerd kan worden naar de grondbank. 'De grondbank heeft het heel erg druk', aldus de woordvoerder. 'Dat betekent dus twee keer rijden. Een deel van de grond moet ook weer terug naar het terrein, omdat we deze grond weer nodig hebben. Ook klei hebben we moeten verplaatsen.'

Project vertraagd

Verder zijn er kosten gemaakt voor het tijdelijk weer ophogen van een deel van het terrein om de grote tent van Appelpop te kunnen plaatsen. Door een verschil van inzicht tussen de gemeente en de bouwer over het plaatsen van de damwand voor de kademuur, was het werk aan de kade ook wat vertraagd. De verwachting is nu dat het project in April klaar is. 'Natuurlijk hadden we dit graag voorkomen', aldus de woordvoerder. 'De planning was op zich reëel, maar bij het werk bleek er meer grond vervuild met puin dan van tevoren verwacht had kunnen worden.'

De extra kosten komen voor rekening van het budget voor het opknappen van de Waalkade. Wethouder Marcel Melissen waarschuwt dat dit wel eens een probleem kan geven. 'We maken goed inzichtelijk welke kosten we maken voor Appelpop. Als we met het project later ergens in de knel komen, dan is dit een oorzaak.'