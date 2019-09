Achterhoekse brommer 2.0

Volgens Jasper Hagedoorn was het nodig dat er een nieuwe brommer kwam in de Achterhoek: 'De brommers zijn verdwenen. Het zijn scooters geworden. We kunnen van brommers kiek'n toch geen scooters kiek'n maken?'

Dat de ouderwetse brommer verdwenen is begrijpt Jasper trouwens wel: 'We moeten toch af van die tweetaktbrommertjes - vooral in de stad. Het is niet meer van deze tijd dat je met die brommers door een stad rijdt waar je ook met de kinderwagen loopt. We moeten naar een nieuwe vorm van brommers kiek'n - elektrische brommers.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Jasper Hagedoorn:

Oerend hard

De brommer kan volgens Jasper hard genoeg rijden: 'De maximum snelheid'.

En dan het geluid. Dat maakt-ie niet, maar daar wordt aan gewerkt: 'We hebben geluidsmensen die een geluidje ontwikkelen. Maar vooral voor de veiligheid. Dan hoor je hem beter aankomen.'

Bij het ontwerpen zijn ze helemaal op nul begonnen. 'Het is een nuchter ontwerp geworden. Zonder neptankje of nepuitlaat.'

De brommer wordt donderdagmiddag om 15.00 uur onthuld.