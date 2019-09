VIDEO | Wint Nikki de verkiezing Miss Earth?

Nikki Prein, de kersverse Miss Beauty of the Netherlands, gaat op 26 oktober voor de titel Miss Earth. Op de Filipijnen moet de Kilderse de strijd aangaan met tientallen vrouwen uit de hele wereld.

'Dit is wel een droom die uitkomt', aldus de 21-jarige Nikki Prein. Ze werd eind augustus uitgeroepen tot Miss Beauty of The Netherlands, maar daarmee neemt de Kilderse geen genoegen.

Om in Azië goed voor de dag te komen, is de ambitieuze schone al volop in voorbereiding. 'Het is heel belangrijk dat je voor wereldverbetering gaat', geeft Nikki aan. 'Daar moet je veel over weten, zodat je mensen kan inspireren en motiveren om tot actie over te gaan. Verder heb je catwalktrainingen, social mediatrainingen en communicatietrainingen.'

Zenuwen

Hoewel de Miss zelfverzekerd is, zijn de zenuwen nu al licht aanwezig voor de internationale finale op 26 oktober. 'Natuurlijk vind ik het wel heel erg spannend, aangezien ik een maand lang naar de Filipijnen ga', aldus de Kilderse. 'Aan de andere kant krijg ik ook wel goeie begeleiding van Miss Beauty, dus het moet wel goed komen.'

