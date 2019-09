Arnhem, Oosterbeek en Renkum vlaggen volop - maar hoe heurt het eigenlijk?

Dat het een jubileumjaar is van 75 jaar herdenking van de Slag om Arnhem, merken ze ook bij de Algemene Vlaggenhandel in Arnhem. 'Ik heb het echt onderschat', zegt Karl van den Top van de vlaggendistributeur. 'Ik heb geen precieze cijfers, maar de vlaggen vliegen echt de winkel uit. We hebben, denk ik wel 500 procent meer verkocht dan andere jaren.'

En wie door de straten van Arnhem, Oosterbeek en Renkum rijdt, kan dat beamen: het maroon rood met het lichtblauwe gevleugelde paard wappert bijna huis aan huis. 'Het jubileum leeft echt', volgens Van den Top. Hij is leverancier van de vlaggen die hij in het buitenland laat drukken. In zijn pakhuis is het nu alle hens aan dek, want behalve in Arnhem en omgeving worden ze ook verstuurd naar Amerika, Engeland, Polen en zelfs Denemarken. 'Ja, daar was ik ook wel verbaasd over. Engeland en Amerika kan ik nog wel verklaren, maar Denemarken?!'

Verslaggever Vera Eisink in gesprek met Karl van den Top:

Ontwerp van de vrouw van

De vlag is het embleem van het mouwinsigne van de 1e Britse Airborne Divisie. Over het ontwerp doen verschillende verhalen de ronde', zegt Roger Beets van Stichting Airborne Herdenkingen. 'Maar het meest waarschijnlijk is dat het is ontworpen door de vrouw van de Britse generaal Frederick Boy Browning. De troepen zouden door dit embleem op grote afstand te herkennen zijn.'

Wanneer de vlag voor het eerst zijn intrede deed, is niet duidelijk. De herdenkingen begonnen meteen al in 1945 en in Oosterbeek werd toen op een gegeven moment ook de vlag gehesen. Maar wanneer mag je de vlag eigenlijk in stok? Officieel is er voor gelegenheidsvlaggen, zoals die van de Airborne, geen protocol, zegt Beets. 'Maar we hebben het gebruik dat de vlag opgehangen wordt op 1 september en na de herdenkingen, in de derde week van september, weer wordt gestreken. Verder mag 'ie dag en nacht hangen. En hij hoeft ook niet verlicht te zijn. Maar we vragen wel om er met respect mee om te gaan. En dat gebeurt eigenlijk ook overal.'

Hoe het paard moet springen, is ook een onderwerp van discussie. 'Op het officiële logo springt het paard van rechts naar links. Maar er zijn verschillende vlaggen waarbij het paard naar de stok toespringt of van de stok af. Het maakt eigenlijk ook niet uit. Het is maar hoe de wind staat.'

Boris Johnson

Ook Beets vindt het heel mooi om te zien dat er zo massaal gevlagd wordt, dit jaar. 'Voor de veteranen is het een welkom. Het is echt hun embleem. Ze hebben echt het gevoel van thuiskomen daardoor.' En niet alleen de militairen zijn onder de indruk van de vlaggen, weet Beets. In 2016 was toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson ook erg gecharmeerd van het vlagvertoon. 'Het verhaal gaat dat hij vroeg: 'Doen ze dat speciaal voor mij?' Ze hebben hem toen snel uit die droom geholpen.'