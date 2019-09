Modelspoorbaanvereniging krijgt uitstel van executie, maar zit nog met handen in het haar

Modelspoorbaanvereniging Vames in Apeldoorn dreigt op straat te belanden. Hoewel de hobby-treinbaanbouwers voorlopig nog in hun pand aan de Hoenderparkweg mogen blijven, begint de tijd voor hen te dringen.

De leden zoeken een ruimte van een kleine 200 m2 in Apeldoorn of omgeving. Vames moest eigenlijk al voor 1 september vertrekken, maar van de projectontwikkelaar, die plannen heeft voor woningen, heeft de vereniging uitstel gekregen tot begin volgend jaar.

Te duur of niet geschikt

Na een oproep bij Gelderland Helpt en in verschillende kranten kregen de leden diverse tips. Maar een geschikte ruimte vinden blijkt toch erg lastig omdat panden te duur of niet geschikt zijn. Zo is er bijvoorbeeld wel verwarming nodig in de ruimte. Een aanbieding voor een oud schuurtje of een loods kon om die reden niet door gaan. De spullen van de vereniging zijn kwetsbaar.

Het grootste gedeelte van de spullen is ingepakt. Maar de club moet er niet aan denken om de spullen straks op te slaan en niet meer aan het werk te kunnen met de treinbanen. 'Straks komen we alleen nog maar bij elkaar om te treuren dat we niet meer bestaan', zegt voorzitter Harry Stoffels.

'Het kind zit nog steeds in mij'

De vereniging telt ruim 35 leden die iedere week bij elkaar komen om samen te bouwen. 'Het pakt je als kind. Ik ben al op mijn tiende begonnen. Ik ben nu 80, dus bouw al 70 jaar. Het kind zit nog steeds in mij', vertelt modelspoorbouwer Ton Trip.

De reportage uit Gelderland Helpt (april 2019):

Kunt u Modelspoorverenging Vames helpen bij haar zoektocht naar een nieuwe ruimte? Laat het weten door te reageren via Gelderland Helpt.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.10 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.