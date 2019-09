'Tikkende tijdbom onder onze samenleving', verontwaardiging over 'haatlessen' in moskeescholen

Politieke partijen in Apeldoorn en Ede hebben met verontwaardiging gereageerd op het nieuws dat in beide gemeenten mogelijk moskeescholen zijn waar haat wordt onderwezen. Alleen de SP in Apeldoorn laat weten niet verbaasd te zijn. 'Deze scholen moeten meteen gesloten worden.' Een aantal partijen stelt vragen aan burgemeester en wethouders.

De politieke reacties in beide gemeenten komen in de loop van de dag los. Nog niet iedereen heeft het onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad naar salafistische instellingen die buiten het reguliere onderwijs vallen, gehoord of gelezen. Uit dat onderzoek blijkt dat op verschillende moskeescholen docenten kleine kinderen en jongeren leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren zij zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid.

Zie ook: 'Een ander geloof? Dan verdien je de doodstraf! Dat leren kinderen op koranscholen in Apeldoorn en Ede'

Uit het onderzoek blijkt dat Ede twee van zulke scholen zou moeten hebben en Apeldoorn één. 'Er zijn bij ons inderdaad twee organisaties met salafistische invloeden', vertelt een woordvoerder van de gemeente Ede, 'maar er zijn verschillende stromingen binnen het salafisme. Dat het op sommige scholen zo is als de onderzoekers zeggen, wil nog niet zeggen dat de scholen in Ede er ook zo in staan.' Bovendien, zegt de woordvoerder, zijn de journalisten er alleen in geslaagd meer inzicht te krijgen in 10 van de 50 scholen.

'Dit weten we al lang'

'Het is natuurlijk niet choquerend, want dit weten we al heel lang', zegt Sunita Biharie van de SP in Apeldoorn. 'Als SP hebben we vijf jaar geleden landelijk al aandacht gevraagd voor dit probleem, maar toen kregen we helaas geen meerderheid. Ook lokaal hoor ik dit signaal al zeker drie jaar en heb ik dit ook al vaker neergelegd.'

Biharie vindt dat de tijd van praten voorbij is. 'We moeten niet wachten tot het verkeerd gaat, we moeten nu gewoon optreden. Haat prediken mag niet, moeten we niet accepteren, moeten we niet willen. De scholen waar het om gaat moeten meteen gesloten worden.'

'Deze vorm van salafisme is figuurlijk gesproken een tikkende tijdbom onder onze samenleving die helaas niet figuurlijk zal blijven', zegt 50PLUS in Apeldoorn. 'De partij pleit voor een gesprek tussen de bestuurders van de school en een delegatie van de gemeenteraad en wethouder van Onderwijs. 'Niets doen is hier geen optie.'

De PvdA vindt de scholen een 'bedreiging voor de rechtsstaat'. Andere partijen in Apeldoorn reageren meer afwachtend. De VVD gaat vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. 'We zijn nieuwsgierig naar de achtergrond. We willen weten of het klopt dat er zo'n school in Apeldoorn is, en wat voor maatregelen er genomen gaan worden.'

'We gaan het vervolg zien'

'We weten dat Ede het salafisme hoog op de agenda heeft staan', reageert de SGP in die gemeente. 'De vraag is alleen wat we echt weten, of alles bekend is. En wat zijn de middelen die je tot je beschikking hebt om iets te doen. We gaan het vervolg zien, maar er zijn grenzen en wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen gaat eroverheen.'

BurgerBelangen Ede, zoals ze zelf zeggen meestal niet bang om in de lijn van Wilders op dergelijk nieuws te reageren, wacht in dit geval op informatie van het college van burgemeester en wethouders. 'Het is allemaal nog erg vers, maar we hebben eerder al kritische vragen gesteld over geldstromen naar moskeeën.'

De VVD en het CDA hebben samen vragen gesteld aan het college. 'Het is ons onbekend om welke moskeescholen het gaat. Maar als het allemaal klopt, is het iets wat je onder geen beding in je gemeente wil hebben.'