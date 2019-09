Protest bij provinciehuis tegen opening biomassacentrale Kleefse Waard

door Gerwin Peelen

'Geen boom voor stroom' en 'kappen met kappen.' De actievoerders noemden de biomassacentrale het slechtste idee van Rutte 1,2 en 3. Ze willen dat er een streep gaat door de centrale.

Ook overhandigden ze 4000 handtekeningen aan commissaris van de Koning John Berends. En ze gaven een duidelijke opdracht mee: stop de opening van de biomassacentrale.

Een reportage over het protest (tekst gaat verder onder video):

Een paar uur later ging het in Provinciale Staten ook over de biomassacentrale. Forum voor Democratie, de SP en de Partij voor de Dieren wilden dat de provincie de opening van de biomassacentrale opschort, omdat er een verzoek ligt om de natuurvergunning van de biomassacentrale in te trekken.

Andere partijen ging dat veel te ver; zij vinden dat de overheid betrouwbaar moet zijn. De vergunning werd in 2016 afgegeven.

Het verzoek om die vergunning in te trekken wordt op dit moment nog beoordeeld. Daar moet binnen zes maanden een besluit over vallen. Gedeputeerde Jan van der Meer zegde toe om te vragen of dat sneller kan.

Jan van der Meer: 'Geen uitstel opening biomassacentrale'

De moties voor opschorting werden weggestemd. Ook Van der Meer was daar niet voor. 'Wij hebben niet de macht om de opening te verbieden, dus de centrale zal binnenkort opengaan. Ze lopen dan wel enig risico, want de vergunning zou kunnen worden ingetrokken. Dat risico is aan hen.' Volgens Van der Meer kan de schadeclaim tot 14 miljoen euro oplopen als de vergunning wordt ingetrokken.

Provinciale Staten willen binnenkort een gesprek organiseren met betrokkenen en wetenschappers om te discussiëren over biomassa.