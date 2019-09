Gelderse klokken en carillons klinken in voetsporen van de bevrijders

De komende maanden zullen in tientallen steden en dorpen de klokken luiden om de bevrijding en de bevrijders te herdenken. Carillons en klokken laten muziek horen uit de periode van de bevrijding in 1944-1945. De Nederlandse Klokkenspel-vereniging wil met de estafette 75 jaar bevrijding vieren. In Gelderland zal op de bevrijdingsdagen in zeker 10 steden en dorpen 'de muziek van de vrijheid' klinken.

De estafette start zaterdag 14 september in Maastricht, waar het 350 jaar oude carillon op het stadhuis bespeeld wordt. De hoofdstad van Limburg was de eerste Nederlandse stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog bevrijd werd.

Het 'geluidsspoor' volgt dan de route die de bevrijders 75 jaar eerder aflegden. Via deze kaart is de route te volgen en te zien welke plaatsen meedoen. In Gelderland zijn dat onder meer Nijmegen, Huissen, Arnhem, Doetinchem, Doesburg, Hengelo, Wageningen, Zutphen, Lochem en Apeldoorn.

Klokken Grote Kerk Wageningen luiden op 5 mei

De klokken luiden in 2019 in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. In het westen waar de vrede langer op zich liet wachten zullen de klokken pas in mei gaan luiden. De carillons van het Vredespaleis in Den Haag en die van de Westertoren in Amsterdam worden dan pas bespeeld. Op Bevrijdingsdag 5 mei zullen de klokken van de Grote Kerk in Wageningen luiden.

De thuiskomst van de kerkklokken van Epe in 1947 - foto Streekarchief Epe-Heerde-Hattem

Uit de torens gestolen

Tijdens de oorlog werden zijn er duizenden Nederlandse carillons en kerkklokken door de Duitsers uit de torens gestolen. De meeste klokken werden omgesmolten voor gebruik in de Duitse oorlogsindustrie. De helft van alle gestolen klokken bleef bewaard en ze kwamen terug naar de torens in de dorpen en steden. Het merendeel van de klokken die verdwenen, zijn tijdens de Wederopbouw opnieuw gegoten.