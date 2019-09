Hier maakt de natuur zelfs een vuilverbrander mooi

Het is een opmerkelijk stukje natuurschoon geworden. Aan de overkant van de IJssel blaast een vuilverbrander dikke rookpluimen de lucht in. Even verderop zie je het verkeer voorbijrazen over de A12 en de A348. Het is dan ook vrijwel onmogelijk om er een stil plekje te vinden. Toch stralen de Velperwaarden vooral rust uit.

Boswachter Sussanne Blommaert van Natuurmonumenten neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee dit bijzondere gebied in...

Biljartlakens zijn verdwenen

In de uiterwaarden langs de IJssel bij Velp is meer dan 100 hectare nieuwe natuur ontstaan, legt Blommaert uit. Zo is de monding van de voorheen zo smalle Velperbeek veranderd in een dynamische beekdelta.

De groene 'biljartlakens' zijn geweken voor hooilanden vol bloemen. En er zijn honderden meters hagen aangeplant. Dat is ideaal voor de reeën en tientallen vogelsoorten die in het gebied leven.

De Velperwaarden met op de achtergrond de snelweg A12.

Zuinig op het water

De herinrichting van de uiterwaarden was nodig om het rivierwater langer vast te houden. Dat moet problemen bij zowel hoog- als laagwater helpen voorkomen. Maar ook de natuur profiteert volop van de ingrepen, vertelt Wollaert. 'Doordat het gebied veel natter is geworden, is het nu ook geschikter als leefgebied voor kieviten en grutto's.'

Herinrichting kostte miljoenen

Goedkoop waren de ingrepen niet. De realisatie van de plannen kostte meer dan 4,25 miljoen euro. Een belangrijk deel werd gefinancierd met Europese subsidies. Ook de Nationale Postcode Loterij droeg bijna 1,5 miljoen euro bij.

Andere geldschieters waren onder meer de provincie Gelderland en Natuurmonumenten. Een eis van een aantal geldschieters was dat het gebied toegankelijk moest zijn voor wandelaars. Dat is gebeurd door de aanleg van struinpaden. Ook op de fiets zijn de Velperwaarden te verkennen. Over de meanderende Velperbeek ligt een nieuwe fietsbrug.

Afgeblazen door tornado

Dinsdag zijn de Velperwaarden officiëel geopend. Dit moment was begin juni al gepland, maar toen werd de opening op het laatste moment door de Rhedense tornado afgeblazen.

De Velperbeek meandert weer.

