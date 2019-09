'Wij willen Gelderland iets geven'; vluchtelingen aan de slag bij provincie

door Gerwin Peelen

Het zijn hoogopgeleide statushouders. Interieurontwerpers, een arts, een archeoloog, iemand die Japans studeerde en een leraar. Woensdag legden zij het ambtseed als ambtenaar af. De groep van acht kwam door de sollicitatieprocedure, in totaal meldden 105 kandidaten zich aan.

Dana en Mila

Bij de groep van acht zit ook een tweeling: Dana en Mila, allebei 27 jaar. Ze studeerden in Abu Dhabi als interieurontwerpers, nu wonen ze in Brummen. 'Gelderland is de grootste provincie van Nederland en dit is een hele leuke en mooie kans om hier te werken. Wij willen graag iets aan Nederland en Gelderland geven', vertelt Dana.

Mila vult aan: 'Dit traineeship geeft de ruimte aan iedereen om verschillende afdelingen in de organisatie te onderzoeken en om ons netwerk uit te breiden. Ja, een mooie kans voor ons als buitenlanders.'

Luister hier naar het gesprek met Mila en Dana:

Allebei aangenomen

Ze solliciteerden allebei en in een groep van 105 werd de tweeling aangenomen. Dana hoorde het als eerst. 'En daarna mijn zus. Dat was echt een leuke verrassing voor ons.' Want, zegt Mila: 'We hadden het echt niet verwacht.'

Het traineeship duurt twee jaar. De eerste zeven maanden volgen ze een schakeltraject, daarna gaan ze aan twee opdrachten werken. De provincie wil met het traineeship bijdragen aan de integratie en hoopt ervaringen op te doen die kunnen worden ingezet in contact met gemeenten en bedrijven.