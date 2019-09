Van begrip tot wantrouwen; Barneveld verdeeld over rapport 'zandkwestie'

Commissie Eenhoorn onderzocht het handelen van het Barneveldse gemeentebestuur in de zogenoemde 'zandkwestie'. Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders heeft de kwestie rond de mogelijk vervuilde grond in woonwijken onderschat en daarin te afwachtend gehandeld.

Zie ook: Barneveld onderschatte de zandkwestie

Begrip

De conclusie van het rapport komt bij de politiek niet als een verassing. De partijen laten weten zich te herkennen in het rapport. Judith van den Wildenberg van Burger Initiatief, die samen met de VVD met het idee voor de commissie kwam, is blij met het rapport. 'Het is heerlijk dat mensen nu eens objectief naar het handelen van het college hebben gekeken.'

De tekst gaat verder onder de foto:



Foto: Omroep Gelderland

Ondanks dat het college in het rapport verweten wordt te langzaam te hebben gehandeld, denkt Van den Wildenberg ook dat het college veel heeft kunnen leren. 'Maar niet alles gaat perfect en dat kan. Daarom ga ik het college nu nog niet afvallen.'

Ook Arjen Korevaar van Pro'98 snapt het handelen van het college. 'Ergens snap ik wel dat het college de zandkwestie probeerde klein te houden. Ze moeten natuurlijk eerst goed inschatten of het problematisch is of niet.'

Kritiek

Er is niet alleen positief geluid over het rapport en de handelswijze van het college. 'Zorg dat we eerst de crisis bezweren en richt je dan pas op de politiek', reageert Koos van der Tang van SGP.

Lokaal Belang is al helemaal niet te spreken over het handelen van het college. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers ziet het liefst dat wethouder Aart de Kruijf opstapt. 'Het college is niet proactief en mist leiderschap naar de inwoners toe', vertelt ze. 'Wethouder De Kruijf moet aftreden. Als hij dat niet doet dienen wij een motie van wantrouwen tegen hem in.'

Bewoners

Ook de bewoners die in een klankbordgroep door de commissie Eenhoorn zijn gehoord zijn kritisch op het rapport. Zo missen zij een onderzoek naar de positie van RoyalHaskoning, die de bouw grond heeft onderzocht. 'De gemeente werd, als vergunningsverlener, geconfronteerd met twee 'waarheden'. Vink claimt dat het gevonden styreen niet van hen is, RoyalHaskoning concludeert dat er wel styreen is gevonden herleidbaar naar het Vink-zand is.'

Wel zijn ze het eens met de conclusie dat de bewoners onvoldoende zijn geïnformeerd. 'De gemeente is in haar zorgplicht voor de gezondheid van bewoners en bouwvakkers en het bezit van bewoners ernstig te kort geschoten.'

Provincie

Ook de provincie had een rol in het rapport. Volgens commissie Eenhoorn werkten de gemeente Barneveld en de provincie niet goed samen. De provincie Gelderland wil lessen leren uit het rapport van de commissie Eenhoorn. 'Gezamenlijk optreden (met de gemeente, red.) en meer acteren als een overheid, had meer helderheid naar de bewoners kunnen brengen', schrijft de provincie in een reactie op het rapport.

Daarmee reageert het college op delen in het rapport waar wordt gesteld dat de provincie Gelderland gemist werd op een bewonersbijeenkomst, terwijl juist de provincie daar vragen had kunnen beantwoorden.

In het rapport wordt ook gewezen naar de complexiteit van de omgevingsdiensten; dat zijn er in Gelderland zeven. Complexe bedrijven en de provinciale handhaving worden voortaan bij één omgevingsdienst ondergebracht.