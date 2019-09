Koolmonoxidedrama schokt Doesburg: 'Het is een slag voor de stad'

Burgemeester Van der Meijs kwam kijken in de straat waar het drama zich afspeelde. In het huis aan de Monseigneur Bekkerslaan woonden veertien gezinsleden uit Ethiopië.

'Het is afschuwelijk. Het gaat om een grote familie, die al een aantal jaren hier in Doesburg woont en ook echt een plek heeft in de stad. Je kunt je voorstellen dat de impact op de gemeente groot is.'

Ze noemt het gezin goed ingeburgerd. 'De kinderen zitten hier op school. Het is gewoon een Doesburgse familie die dit overkomt. Het is een slag voor de stad', aldus de burgemeester.

Zwarte dag

Van der Meijs noemt het één van de zwartste dagen in haar bestaan als burgemeester. De gemeente kijkt hoe het gezin zo goed mogelijk opgevangen kan worden. Daarbij maakt ze ook complimenten aan de moskee: 'Die is daar direct ingesprongen. En die doen dat heel goed.'

Woensdagavond belegt de gemeente een bijeenkomst voor de buurt. 'Voor diegenen die daar behoefte aan hebben. Uitleggen wat er is gebeurd, voor zover we het dan weten. En misschien dat mensen ook steun bij elkaar gaan zoeken', zegt Van der Meijs.

Buiten levensgevaar

Vier van de kinderen, onder wie het kind dat gewond is geraakt, zit op basisschool De Horizon in Doesburg. De school laat weten dat de moeder en het kind buiten levensgevaar verkeren.

Het koolmonoxidedrama is in de ochtend in de klas besproken, behalve bij de jongste groepen. Om 14.00 uur was er een bijeenkomst voor onder meer de ouders, waarbij ook iemand van Slachtofferhulp aanwezig was.

Sportief gezin

Ook bij atletiekvereniging Argo in Doetinchem komen ze woensdagavond bij elkaar. Daar sporten de drie oudsten van 18, 20 en 22 jaar uit het gezin, allemaal in het topteam. Ook bij de atletiekvereniging is het nieuws woensdagochtend hard binnengekomen: 'Ik ken de jongens en het gezin goed. Toen ik een foto van het huis zag, wist ik al genoeg', vertelt trainer en coach Stefan Scanu.

Scanu werd meteen bestookt met berichten en telefoontjes van mensen die de drie atleten kennen en wilden weten wat er aan de hand is. 'Ik heb uiteindelijk telefonisch contact gehad met één van de zoons die op dat moment nog in het ziekenhuis was, bij zijn stiefmoeder en broertje. Hij was volledig ontdaan. Ik kon het daardoor ook niet zo goed volgen. Maar ik weet wel dat hijzelf en zijn twee broers uit ons team niet gewond zijn. Maar het is natuurlijk sowieso dikke ellende allemaal.'

Voetballen bij De Graafschap en Sportclub Doesburg

Ook bij voetbalclub De Graafschap is geschokt gereageerd. Eén van de kinderen speelt in het jeugdteam van de club. 'Het is een vreselijk drama', laat algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp weten. Woensdagmiddag zullen de andere jeugdspelers uit het team geïnformeerd worden over de trieste gebeurtenis. 'We staan in nauw contact met de familie.'

Sportclub Doesburg laat op Facebook weten dat woensdagavond alle trainingen zijn afgelast, omdat twee van de jongens uit het gezin daar in de jeugd spelen. Ook een gepland jeugdoverleg gaat niet door.

