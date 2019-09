Vader overleden na koolmonoxidevergiftiging, moeder en kind buiten levensgevaar

In Doesburg is woensdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen door een koolmonoxidevergifting. Het gaat om de vader van het gezin. De moeder en een kind liggen in het ziekenhuis.

De moeder en het kind zijn in zorgelijke toestand opgenomen. Zij verkeren buiten levensgevaar, meldt basisschool De Horizon. Op die school zitten vier kinderen van het gezin, onder wie het kind dat gewond is geraakt.

De drie slachtoffers werden volgens de woordvoerder woensdagochtend 'met ernstige gezondheidsproblemen' aangetroffen door de andere gezinsleden. Het gezin woont in een woning aan de Monseigneur Bekkerslaan. Een deel van het gezin werd opgevangen in de kantine van een lokale sportclub.

Verslaggever Jeroen Mäkel ter plaatse:

Vanwege het incident werd rond 07.00 uur groot alarm geslagen. Er kwamen meerdere ambulances en brandweerwagens ter plaatse. Ook werden twee traumahelikopters opgeroepen, waarvan er één weer werd afgemeld.

Buurt leeft mee

Leden van de moslimgemeenschap in Doesburg staan de familie bij. Zowel bij de opvang in de sportkantine, als in het ziekenhuis. Een buurtbewoonster reageert geschokt. Volgens haar was er goed contact in de wijk met het gezin.

Onderzoek

De technische recherche is aanwezig om onderzoek te doen. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio wordt in de woning onderzocht wat de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging kan zijn. Dat zou volgens hem van de cv-ketel of een geiser kunnen zijn. Dat wordt ook gedaan om te kijken of het gevolgen kan hebben voor de andere huizen in de rij.

De woningbouwvereniging is platgebeld door ongeruste buurtbewoners. Vanwege die onrust is besloten om de cv-ketels van alle woningen in het blok te controleren. Dat gebeurt volgens Woonservice IJsselland doorgaans elke twee jaar.

Woordvoerder Marco Misset van de hulpdiensten:

