Oproep St Jansdal succesvol: ook Klaas (61) heeft zijn trouwring eindelijk terug

Tevreden zit Klaas thuis in Ermelo op de bank naast zijn echtgenote. Om zijn ringvinger zit weer de trouwring die hij kreeg toen hij in 1981 in Gorssel in het huwelijk trad met zijn bruid uit Eefde. Na vier jaar heeft hij de kostbaarheid terug. 'Het heeft toch wel wat, hè?', zegt Klaas. 'Het is nu weer netjes. Ik heb er geen traantje om hoeven wegpinken, maar bijzonder is het wel.'

MRI-scan

Klaas moest vier jaar geleden naar St Jansdal voor een MRI-scan. Van tevoren had hij zijn sieraden al afgedaan, behalve zijn ring. En die moest toch echt af. 'Voor zover ik weet heeft-ie 'm in z'n broekzak gestopt', vertelt Anne-Marieke. 'Na het ziekenhuis reed hij door naar de jachthaven en daarna naar huis. Toen hij thuiskwam zei hij: oh, ik ben mijn ring kwijt. We hebben navraag gedaan bij het ziekenhuis, maar daar hadden ze de ring niet gevonden. Ze zeiden dat hij aan het einde van de week nog eens terug moest komen.'

Aan het einde van de week was de ring nog niet terecht. Hij lag niet aan de steiger in de jachthaven, niet in het gras en ook niet in het ziekenhuis. Klaas en Anne-Marieke bleven zoeken en speuren, maar vonden de ring nooit. Dat vond het echtpaar erg jammer, want de ring was belangrijk voor ze. 'Tot vandaag realiseerde ik me eigenlijk niet dat hij ook voor mij belangrijk was', zegt Anne-Marieke.

Oproep via Facebook

Al die tijd was de ring dus tóch in St Jansdal. Het ziekenhuis deed onlangs een oproep via Facebook: er lagen nog dertien ringen van onbekende eigenaren die deze in de loop der jaren verloren waren tijdens een bezoek. Een vriendin van Anne-Marieke hoorde tijdens een radio-oproep de namen die in de ringen gegraveerd stonden en wist het zeker: de ring waarin 'Anne-Marie' stond moest van Klaas zijn.

Dinsdag belde ze haar vriendin, die meteen haar werk verliet om te gaan kijken. Het ziekenhuis haalde een gebaksdoos tevoorschijn waar Klaas' ring in lag. Anne-Marieke kon haar geluk niet op. 'De vrouw die ermee aankwam glunderde helemaal en ik zei: het is 'm, het is 'm.'

Anne-Marieke en Klaas beschouwen zichzelf als geluksvogels en passen vanaf nu nog zorgvuldiger op zijn ring. 'We gaan ervan uit dat-ie nu nooit meer af hoeft.'

