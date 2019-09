Corry rookt nog regelmatig een sigaretje bij het graf van dochter Mariska

Speurhonden vonden in 2015 het lichaam van Mariska Peters in de Hatertse Vennen. Foto: ANP

Ze kwam de afgelopen jaren zelden aan het woord, maar de moeder van Mariska Peters spreekt woensdagavond in het televisieprogramma 'De zaak van je leven' over de moord op haar dochter. In 2015 werd de 21-jarige Mariska verkracht en vermoord door haar eigen oom, een drugsverslaafde zedendelinquent die in een tbs-kliniek verbleef.

Moeder Corry bezoekt, drieënhalf jaar na Mariska's dood, nog met regelmaat het graf van haar dochter. 'Ze ligt naast haar opa. Dat wilde ze heel graag. Ik ga wel eens, dan hebben we een compleet gesprek met elkaar. Dat klinkt misschien raar, maar voor mij is dat zo. Mariska rookte, maar nooit waar haar vader bij was. Dus als ik bij haar ben, rook ik met haar een sigaretje', zegt Corry. 'En dat blijf ik doen, samen een sigaretje roken.'

Mariska verliet haar ouderlijk huis in Nijmegen op 8 februari om 21.30 uur om naar een vriendin te gaan. Daar kwam ze nooit aan. 'Je gaat rare dingen denken. Zou ze ontvoerd zijn? Zou ze in een bordeel gestopt zijn? Dat soort dingen', zegt Corry in de aflevering.

Lichaam gevonden

Na twee weken vonden reddingshonden het lichaam van een vrouw in het bos bij de Hatertse Vennen. Ze bleek verkracht en gewurgd. 'We hoorden dat er een vrouw was gevonden', zegt de moeder. 'Dan weet je nog niets, en dan duurt de dag heel lang voor je de bevestiging krijgt. De familierechercheurs kwamen 's avonds vertellen dat het toch Mariska was. Dat is ongelooflijk.'

Mariska bleek te zijn verkracht en gewurgd. Als verdachte komt haar oom Johan in beeld, die in de Pompekliniek woont om een tbs-straf uit te zitten. Hij blijkt contact te hebben gehad met zijn nichtje en betrokken bij haar verdwijning en dood.

'Je wereld staat stil'

Die ontdekking brengt een schok teweeg in Mariska's familie. 'Dan staat je wereld eigenlijk even stil', zegt moeder Corry. 'Ik dacht: nee, ik snap het niet. Hij is familie. Hij was er altijd bij. Hij hielp met zoeken. Op den duur ga je nadenken: hebben we iets gemist?'

Uiteindelijk wordt Johan P. veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn 21-jarige nichtje.

De complete aflevering van 'De zaak van je leven' waarin aandacht wordt besteed aan de dood van Mariska Peters wordt woensdagavond om 20.25 uur uitgezonden op NPO2.

