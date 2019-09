Worden de problemen van Lelystad Airport opgelost?

De oppositie in de Tweede Kamer is duidelijk: Lelystad Airport mag niet zelfstandig groeien. Daarmee nemen ze dus geen genoegen met de verkeersverdelingsregel die de minister naar Brussel stuurde.

Dat laten de SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks weten voorafgaand aan het debat woensdagmiddag. Dan praat de Tweede Kamer vijf uur met minister van Nieuwenhuizen over Lelystad Airport en de luchtvaart.

Lange weg met hobbels

De weg naar opening van het vliegveld in de polder is lang. Het verzet in provincies als Gelderland en Overijssel is hevig vanwege verwachte overlast door lage vliegroutes. Daarbij werden fouten in procedures ontdekt en rapporten aangevochten. Ook de Tweede Kamer is steeds kritischer. Een aantal hete hangijzers is nog niet van tafel en komt vandaag tijdens het debat aan de orde.

Stikstofuitspraak en verkeersverdelingsregel

Twee belangrijke punten die nu nog op tafel liggen zijn de verkeersverdelingsregel en de de stikstofuitspraak van de Raad van State. Die laatste uitspraak legt op dit moment verschillende projecten stil, waaronder Lelystad Airport. Het vliegveld moet opnieuw een procedure doorlopen om een natuurvergunning aan te vragen.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kamer laten weten dat ze op dit moment onderzoekt welke stappen daarvoor genomen moet worden. Ze verwacht eind 2019 daar meer duidelijkheid over te hebben. Ook over welke gevolgen dit heeft voor de uiteindelijke vergunning van het vliegveld.

Vliegtuigen verhuizen

Een andere zaak die op tafel ligt is de verkeersverdelingsregel (VVR). Daarmee wil de minister het vliegverkeer verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. De regeling stimuleert luchtvaartmaatschappijen om vakantievluchten op Schiphol op te geven om daar plaats te maken voor transfervluchten.

Een conceptbesluit uit Brussel dat door de NOS vorige week naar buiten werd gebracht lijkt erop te wijzen dat de Europese Commissie wil instemmen met de VVR. Eerdere regelingen werden afgewezen.

Minister Van Nieuwenhuizen wilde aanvankelijk uitsluiten dat er maatschappijen naar Lelystad zouden komen die nu nog niet op Schiphol vliegen. Dat mag niet van Brussel, omdat dit die maatschappijen zou discrimineren. Daarom wil de minister nu alsnog ruimte voor nieuwkomers openlaten. Of de Europese Commissie de regeling ook echt goedkeurt, blijkt pas eind september.

Motie helder: geen autonome groei

Mocht de Europese Commissie er daadwerkelijk mee instemmen, dan heeft de minister een regeling die lijnrecht ingaat tegen de wens van de Kamer. Die nam in december een ruime meerderheid een motie aan van SP, GroenLinks, SGP en PvdA, die de minister opdraagt dat Lelystad Airport niet zelfstandig mag groeien.

'Mijn aangenomen motie is helder: geen autonome groei', laat SP-Kamerlid Cem Lacin alvast weten. 'Het is aan de Kamer om de minister daarop te wijzen. Deze verkeersverdelingsregeling (VVR) brengt opening van Lelystad Airport absoluut niet dichterbij.'

Suzanne Kröger (GroenLinks) is dezelfde mening toegedaan: 'De minister staat met lege handen. Brussel schijnt groen licht te willen geven aan de VVR, die haaks staat op wat de Kamer heeft gevraagd.' Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) stelt: 'Het conceptbesluit van Brussel betekent - ook in de woorden van de minister - nog helemaal niets. Het is is immers een concept en er is nog beroep tegen mogelijk. De VVR staat duidelijk autonome groei toe en kan die niet verhinderen. Dat is in strijd met de wens van de Kamer.'

'Motie is meer een verzoek'

Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD wacht het formele bericht uit Brussel af. 'Als het klopt is dat goed nieuws en kan de vlag uit. Dat was de laatste van de drie voorwaarden die afgesproken zijn en gaan we dus alles integraal bekijken', reageert hij. De VVD wil het vliegveld in de polder zo snel mogelijk openen. Hij ziet geen bezwaar in de motie die de Kamer aannam. 'Een goedgekeurde VVR is slechts een middel, geen doel op zich. Het regeerakkoord is leidend, een motie is meer een verzoek.'

Zijn coalitiegenoot Jan Paternotte van D66 wil eerst een definitief antwoord uit Brussel. 'Ik heb nog geen besluit gezien, alleen een stuk dat naar de lidstaten zou zijn gegaan. Wat ons betreft heeft Lelystad Airport alleen bestaansrecht als overloopluchthaven, daarvoor verandert wat ons betreft niets.'

Toch gooit D66 de deur niet dicht voor de luchtvaart. 'Wat ons betreft zal er de komende tijd alleen ruimte zijn voor heel beperkte groei, mits die schoner en stiller is. Om dat te bereiken wil ik graag samenwerken met andere partijen.' Hoe de andere coalitiepartijen CDA en ChristenUnie het debat ingaan moet woensdagmiddag blijken.

Vele vragen Kamer nog onbeantwoord

Tijdens het debat komen veel onderwerpen aan de orde. Verwacht werd ook dat de Kamer zou praten over de duizenden reacties, die zijn ingediend op het gewijzigde Luchthavenbesluit voor Lelystad. De Kamer heeft hierover onlangs 181 schriftelijke vragen gesteld.

Maandag liet de minister weten dat zij die niet voor het debat van woensdagmiddag kan beantwoorden. Tegenstanders verenigd in de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) haalden onlangs fel uit naar het ministerie, omdat die van de ingediende 164-duizend verbetervoorstellen er maar drie overnam.

Wel beantwoordde de minister vragen over de vliegroute boven de Veluwe. Daarin herhaalt ze dat vertrekroutes van Lelystad uiterlijk in de winter van 2021-2022 worden aangepast, zodat vliegtuigen eerder kunnen gaan klimmen. In de praktijk zullen toestellen voorbij Hattem klimmen, zodat ze bij Apeldoorn en verderop boven Gelderland hoger zullen vliegen dan aanvankelijk de bedoeling was.

