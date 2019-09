'Dit is ridicuul en onzinnig', Forum wil af van biomassacentrale

Forum voor Democratie wil woensdag in debat over de komst van de biomassacentrale op de Kleefse Waard in Arnhem. Het debatverzoek in de Gelderse Staten wordt ook ingediend door de SP en de Partij voor de Dieren.

door Gerwin Peelen

Ilze van Roozendaal, Statenlid van Forum, is faliekant tegen de centrale. 'Wij zien echt genoeg aanleiding om deze beslissing te heroverwegen. Dit is een uiting van het klimaatbeleid. Het is ridicuul en onzinnig en gaat de burger enorm veel geld kosten.'

De provincie Gelderland gaf in 2016 een vergunning voor de komst van de centrale op de Kleefse Waard. Maar hoe dichter de opening nadert, hoe meer onrust er lijkt te ontstaan. Woensdagmiddag is er een protest van Behoud Bomen Arnhem en wordt er een petitie aan de provincie aangeboden met 4000 handtekeningen.

Wij willen dat de stem van de burger wordt gehoord Ilze van Roozendaal

Actiegroep Arnhems Peil kondigde dinsdag naar het Internationaal Strafhof te stappen als de provincie de opening van de centrale niet tegenhoudt. Arnhems Peil stelt dat de centrale afbreuk doet aan een gezonde leefomgeving en niet bevorderlijk is voor het klimaat. De bouwer van de biomassacentrale krijgt in twaalf jaar tijd 76 miljoen euro subsidie.

De provincie zegt dat biomassa noodzakelijk is voor het verduurzamen van de economie en de uitstoot van CO2 is volgens de provincie niet meer dan wat de boom heeft opgenomen tijdens zijn leven. Dit in tegenstelling tot aardgas of kolen waar CO2 vrijkomt die miljoenen jaren geleden is opgenomen.

'Opschorten tot duidelijkheid intrekken vergunningen'

Arnhems Peil verzocht ook om de vergunningen voor de centrale in te trekken. Dat verzoek wordt op dit moment nog beoordeeld door de provincie. Daar moet binnen zes maanden een besluit over vallen. 'Wij vragen niet voor niets of die opening kan worden opgeschort. Het lijkt mij vanuit bedrijfseconomische perspectief ook niet handig om de centrale te openen voordat dat is uitgezocht', aldus Van Roozendaal.

Forum voelt zich met het debat ook gesteund door de petitie. 'Dat is zelfs de aanleiding om vandaag dat debat te voeren. Wij willen dat de stem van de burger wordt gehoord en er is een hele grote groep die deze petitie steunt.'

Of het debat ook daadwerkelijk op de agenda komt, wordt woensdagmiddag duidelijk.

