In deze Gelderse gemeenten komen er de komende jaren flink wat inwoners bij

De komende jaren zal de Nederlandse bevolking verder groeien. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en LocalFocus blijkt dat er in 2035 naar schatting 18,3 miljoen mensen in Nederland wonen. In zes Gelderse gemeenten neemt het aantal inwoners fors toe.

Wageningen kent naar verwachting de grootste groei. Het inwoneraantal neemt daar tot 2035 met 15,1 procent toe. Ook Rozendaal mag volgens de verwachtingen een stevige groei tegemoet zien van 14,3 procent. Ede, Barneveld en Nijmegen krijgen volgens de voorspelling van het CBS en PBL allen ruim 13 procent meer inwoners.

De grootste stijgers op een rijtje:

Wageningen 15,1 procent Rozendaal 14,3 procent Ede 13,5 procent Barneveld 13,4 procent Nijmegen 13,1 procent Culemborg 12,1 procent Scherpenzeel 11,8 procent

Afgezet tegen de cijfers in de rest van Nederland valt de explosieve groei in Wageningen en Rozendaal nog mee. Ouder-Amstel staat volgens de prognoses een toename van liefst 52,1 procent te wachten, terwijl het aantal inwoners in Rijswijk met bijna een derde lijkt te groeien.

Hoe ziet de groei eruit in jouw gemeente? Bekijk het in onderstaande widget (de tekst gaat daaronder verder):

Normale groei

Het merendeel van de gemeenten in Gelderland maakt tot het gekozen meetmoment een 'normale groei door' van tussen de 0 en 10 procent. Onderling zijn er wel verschillen. In Winterswijk blijft het inwoneraantal bijvoorbeeld naar verwachting gelijk, terwijl er in Maasdriel zo'n 6 procent extra inwoners bij lijkt te komen.

Ook zal er sprake zijn van krimp in meerdere steden en dorpen. In 2035 zal het aantal inwoners van zestien Gelderse gemeenten kleiner zijn dan nu, zo wordt voorspeld. De grootste zakkers in de lijst zijn Bronckhorst en Duiven. Naar verwachting is de bevolkingsgroei daar -6,5 procent en -6,4 procent. Ook in Aalten en Heumen wonen straks waarschijnlijk minder mensen dan nu het geval is.

Ook hier geldt dat de cijfers op sommige plaatsen buiten de provincie een stuk hoger uitvallen. In de Groningse gemeenten Loppersum (-17,8 procent) en Delfzijl (-15,5 procent) dreigt de bevolking flink te krimpen in aantal.

De grootste zakkers in Gelderland:

Bronckhorst -6,5 procent Duiven -6,4 procent Aalten -5,4 procent Heumen -5,2 procent Heerde -4,9 procent Berkelland -4,6 procent Wijchen -4,0 procent