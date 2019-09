'Wij zijn rokers, wij horen er ook bij', zeggen studenten van rookvrije MBO Harderwijk

Op het plein staan Luuk en Ian (17 en 18 jaar) een shaggie te draaien. Om hem aan te steken lopen ze het plein af, net buiten het hek. 'Liever niet, maar het moet wel', zegt Luuk. Ian vindt het rookverbod onnodig: 'Wij zijn rokers; laat ons in ons waarde.' Luuk vult aan: 'Nu gaat iedereen buiten het hek staan, bijna op de weg.'

Jort Jansen, facilitair manager van MBO Landstede erkent dat probleem. 'We houden goed in de gaten of het rookverbod geen problemen oplevert voor de buurt en we zorgen ook dat we de peuken oprapen. Maar we kiezen er toch voor onze school helemaal rookvrij te maken.'

'Voorheen moesten studenten hier naar binnen door een rookwolk. Ook de lokalen erboven hadden er last van. Wij willen onze studenten een gezonde leeromgeving aanbieden.'

Jaartje eerder

Vanaf volgend schooljaar wordt het landelijk verplicht om school en schoolplein rookvrij te houden. In Harderwijk lopen ze alvast een jaar voor.

Jort Jansen: 'We gebruiken dit jaar om met elkaar te ervaren hoe dat gaat. En om er aan te wennen. Met als doel dat we volgend jaar echt een rookvrije school zijn en dat dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is.'

Binnen in de kantine zijn medewerkers van Tactus Verslavingszorg jongeren aan het verleiden om mee te doen aan een kennisquizje over roken. Esmay en Manouk zijn het er nog niet over eens of dat rookvrije nu goed is.

Esmay: 'Ik vind roken heel vies. Die geur, die peuken overal. Bah. Dus is het wel fijn dat ik niet meer door de rook naar binnen hoef.' Manouk twijfelt: 'Deze rokende studenten horen toch ook gewoon bij onze school? Daar zitten ook vrienden van mij bij en die moeten nu in de pauzes het terrein af.'

