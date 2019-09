Dementievriendelijke routes naar het winkelcentrum van Apeldoorn

De routes zijn er gekomen op initiatief van verschillende partijen in de wijken Kerschoten en De Naald. 'Mensen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen, ook als ze beginnend dementerend zijn', zegt Joop Gerritsen-Van Dalen van de Wijkraad Kerschoten. 'Maar dan moeten er ook voorwaarden zijn dat dit kan. Wij hebben in onze wijk ook veel ouderen. Vanuit de algemene behoefte om iets voor hen te doen is onder anderen in de wijkraad het idee ontstaan voor deze speciale wandelroute.'

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug (de tekst gaat daaronder verder):

Halverwege uitrusten

Op bestaande tegels in de Marconistraat en in de Koninginnelaan is een pijl met daarbij een winkelwagen aangebracht. Als wandelaars vanuit de wijken Kerschoten en De Naald de pijlen volgen, komen ze vanzelf in het winkelcentrum uit. Halverwege de route is een bankje opgeknapt en verhoogd waar de ouderen tussentijds ook nog even kunnen uitrusten. Omwonenden hebben het bankje geadopteerd en zorgen dat het in de toekomst onderhouden en schoon blijft.

Naast de route richting het winkelcentrum is er ook een aanduiding met het esculaap, het symbool voor genezing en medicatie. Mensen die deze aanduiding volgen komen bij de apotheek terecht.

De dementievriendelijke routes worden woensdagmiddag officieel in gebruik genomen.