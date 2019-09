Actiegroep dreigt provincie voor Internationaal Strafhof te dagen

door Gerwin Peelen

De stichting voert al langer campagne tegen de opening van de biomassacentrale en wil dat de provincie er alles aan doet om de opening te verhinderen. In 2016 gaf de provincie een vergunning voor de centrale, de bouw staat in het najaar gepland. De stichting diende veel vragen in; een verzoek om de vergunningen van de centrale in te trekken, wordt nog beoordeeld.

'Afbreuk aan gezonde leefomgeving en niet bevorderlijk voor klimaat'

In de biomassacentrale moeten bomen worden verbrand waardoor er energie wordt opgewekt. Het hout dat wordt gebruikt is afkomstig van onderhoud van bos en groen. 'Het is niet zo dat hierdoor bos verdwijnt', schrijft de provincie in een reactie. Arnhems Peil stelt dat de biomassacentrale afbreuk doet aan een gezonde leefomgeving en niet bevorderlijk is voor het klimaat.

De stichting wil dat de provincie voor vrijdag laat weten dat het alles op alles zet om de biomassacentrale tegen te houden. Gebeurt dat niet, dan stapt de stichting naar het Internationaal Strafhof om de provincie aansprakelijk te stellen voor geleden schade aan gezondheid, milieu en klimaat.

De provincie kan nog niet reageren op de brief die dinsdag werd verstuurd. Woensdag is er demonstratie voor het provinciehuis en wordt een petitie overhandigd aan de commissaris van de koning. Meerdere partijen willen woensdag ook in debat om de centrale te heroverwegen.

