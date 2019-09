Weer ophef om Dorpsschool in Rozendaal, nu om de oude locatie

door Huibert Veth

Jarenlang was er discussie over de bouw van de nieuwe Dorpsschool in Rozendaal. Een strijd die tot aan de Raad van State werd uitgevochten. Nu deze er eenmaal staat wil de gemeente de oude locatie herontwikkelen. En dat leidt opnieuw tot weerstand.

In juni 2017 is het proces gestart om de voorwaarden voor herontwikkeling te bepalen. Op basis daarvan is het initiatief van Beeldhouwer/KlaassenGroep geselecteerd. Zij ontwikkelen een plan voor acht woningen. Deze moeten levensloopbestendig zijn en mogen maximaal twee bouwlagen hebben. Bovendien worden de woningen energieneutraal.

'Gemeente heeft onfatsoenlijk gehandeld'

Volgens de gemeente is dit in goed overleg gegaan met omwonenden, maar daar denkt een aantal van hen anders over. Zij vinden dat het gekozen plan geen recht doet aan hun inbreng. Een alternatief plan dat is afgevallen, doet dat wel. Het vertrouwen is beschaamd en de gemeente heeft onfatsoenlijk gehandeld, stellen zij in een brief aan het college.

Bekijk hier de reactie van omwonende Irene Saarberg en wethouder Marieke Albricht (de tekst gaat verder onder de video):

De briefschrijvers willen dat het besluit wordt teruggedraaid en spraken dinsdagavond met de gemeenteraad. Dat is het gemeentebestuur niet van plan. Wethouder Marieke Albricht laat weten de juiste procedures te hebben doorlopen, waarbij er voldoende mogelijkheden tot inspraak zijn geweest. 'Maar er is één orgaan dat de beslissingen neemt, en dat is in dit geval het college.'

'Hoogste bieder gewonnen'

De bewoners willen dat de gemeenteraad het college dwingt een pas op de plaats te maken. 'Volg niet de redenering: de procedure is gevolgd dus het resultaat zal wel goed zijn.' Zij dreigen met juridische procedures als de plannen doorgaan. Volgens hen heeft niet het beste plan, maar de hoogste bieder gewonnen.

'Slechts kleine aanpassingen'

Dat prijs een rol speelt in de beslissing vindt Albricht 'logisch'. 'Anders zouden mensen ons verwijten dat we drie ton laten liggen.' Het gekozen plan voldoet volgens haar aan alle eisen die samen met de bewoners zijn opgesteld. Ze wil nogmaals met de bewoners in gesprek, maar aan de plannen zijn slechts nog 'kleine aanpassingen' mogelijk.

Dinsdagavond moest de gemeenteraad toestemming geven voor extra financiële middelen om de plannen verder door te ontwikkelen. 'Anders hadden we niet voort gekund', zegt Albricht. Ondanks de weerstand stemde de gemeenteraad unaniem met dit voorstel in, tot teleurstelling van Irene Saarberg.

Als alles voorspoedig verloopt, worden de woningen in april 2021 opgeleverd. De vraag is of dit conflict roet in het eten gooit. 'De tijd zal het leren', aldus Albricht.

