Gigakasteel herrijst in Buren voor groot theaterstuk

Het BurenToenTheater komt iedere drie jaar met een spectaculaire locatievoorstelling, waarbij alles uit de kast wordt getrokken. Zo was er in 2013 een 40 meter lange, drijvende tribune geregeld en werd drie jaar terug een tribune op een enorme draaischijf gebouwd. Dit jaar laat de groep enthousiaste amateurtheatermakers kasteel Buren herrijzen.

Voor de voorstelling 'Stenen van de Stad' is liefst 250.000 euro beschikbaar. En dus laat de theatergroep het Kasteel Buren herrijzen op de plek waar het ooit stond: Het Plantsoen. Woensdag beginnen ze met de bouw van de steigers, waarop met videomapping het kasteel tijdens de voorstelling geprojecteerd wordt.

365 ramen

Het was ooit het grootste kasteel van de Lage Landen met 365 ramen, zegt Mark Hofman van BurenToenTheater. 'Hét kasteel waar Willem van Oranje en Anna van Buren ooit woonden en vanwaaruit ze ook getrouwd zijn in de kerk in Buren. We gaan het kasteel terugzetten op de plek waar het ooit stond.'

Beluister de reportage terug (de tekst gaat daaronder verder):

De theaterproductie begint bij het koninklijk huwelijk, vertelt Hofman. 'We laten zien wat er met het kasteel gebeurde toen het werd afgebroken in 1880. En we hebben een fictief verhaal dat in 2019 speelt over een op geld beluste projectontwikkelaar die het kasteel wil terugbouwen en er een resort van wil maken. En de bevolking die dat probeert tegen te houden omdat ze geen pretpark willen.'

Dat laatste is niet helemaal fictief, want een jaar of 15 geleden waren er plannen om het kasteel te herbouwen en er een hotel en conferentie-oord in te vestigen. 'Het is nooit doorgezet en dat zou ook eigenlijk niet kunnen', zegt Hofman. 'Dit was echt een gigantisch kasteel.'

Stenen van de Stad

Het stuk heet niet voor niets 'Stenen van de Stad', want de stenen van het voormalige kasteel kwamen, nadat het was afgebroken, overal terecht. 'Ze zitten in de muren hier in Buren', zegt Hofman. 'Maar ook ver daarbuiten. Zelfs in de Hondsbossche Zeewering in Noord-Holland. Dus het kasteel heeft ervoor gezorgd dat ze daar geen natte voeten krijgen.'

Dit jaar kunnen er meer mensen dan ooit komen kijken. De publieke tribune biedt plaats aan liefst 1250 mensen. Hofman: 'We hebben al 80 procent van de kaarten verkocht.' De voorstelling is van 25 tot en met 28 september te zien op Het Plantsoen in Buren.