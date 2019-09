Marja is een kei in bowlen en deed zelfs mee aan het WK in Las Vegas

Naast haar individuele score werd Marja zesde bij de dubbels en finishte ze als twaalfde met het complete Nederlandse team.

Operatieassistent én professioneel bowler

Marja werkt als operatieassistent in het ziekenhuis en begon met bowlen tijdens bedrijfsuitjes. Dat smaakte naar meer en uiteindelijk is ze bij een bowlingvereniging gegaan. Professioneel bowlen vergt focus, vertelt ze vanuit de Verenigde Staten.

Rob Kleijs sprak dinsdagavond met Marja van Dijk uit Duiven (de tekst gaat verder onder het fragment):

'Het draagvlak in Nederland is helaas een beetje laag. Maar je hebt veel kennis van zaken nodig en er komt veel training bij kijken', aldus Marja. 'Het is gelukt en ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd.'

100 verschillende oliepatronen

Bij het bowlen let je op de verschillende oliepatronen op de baan. 'Er zijn er wel honderd', vertelt Marja. 'De olieachtige laag op de bowlingbaan heeft effect op het spel.' Daarnaast zet je verschillende bowlingballen in per oliepatroon.

De reis naar de VS betaalde Marja met geld dat ze kreeg van haar werkgever tijdens de viering van haar veertigjarig jubileum. Bowling wordt niet gezien als een officiële sport, dus heeft ze met haar teamgenoten zelf een outfit bedacht. Uiteraard komt ze uit voor Nederland, dus is haar outfit oranje met zwart. Iedereen in het team draagt de kleding: er staat een leeuw op, Nederland in tekst en de voornamen van de bowlingspelers.

Kijk hier naar Marja, die in aanloop naar het WK bowlen uitleg geeft over oliepatronen op de bowlingbaan: