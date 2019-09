Vermiste Silvia (52) mogelijk gezien in Woerden

De 52-jarige Silvia van der Helm die vorige week vrijdag verdween uit een instelling in Tiel, is mogelijk gezien in haar woonplaats Woerden. Volgens de politie is het een 'betrouwbare tip'.

Eerder meldde de politie al dat de vrouw in verwarde toestand was vertrokken. 'Onze zorg over deze vermissing neemt toe naarmate de vermissing langer duurt. Daarom vragen we ook hulp aan mensen die haar hebben gezien of gesproken. Het belangrijkste is dat we weten dat het goed met haar gaat en er zorg voor haar is', aldus een politiewoordvoerder.

Sylvia is 1.72 meter lang, draagt een bril en was op de avond van haar verdwijning gekleed in een lichtblauwe trui en een beige broek.

