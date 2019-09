'Ik heb op straat lopen schreeuwen', schrik en woede na zoveelste autobrand in Nijmegen

Terwijl het ochtenddauw wegtrekt rondom de parkeerplaats aan de 75e straat, is de ravage goed te zien. Vier auto's naast elkaar, waarvan er twee compleet verwoest zijn. Op de plek van de stoelen staat nog een ijzeren geraamte, de vloer is zwartgeblakerd en rondom hangen rood/witte politielinten.

De zoveelste autobrand in Nijmegen woedde vannacht in de wijk Tolhuis. Over de toedracht is officieel nog niets bekend, maar buurtbewoners denken dat het vuur is aangestoken en menen mensen te hebben zien wegrennen.

'Ik zag een lichtflits en toen wist ik het'

Bewoonster Samantha de Groot zag haar Seat in vlammen opgaan. 'Om kwart voor drie werd ik wakker van een enorme knal en ik dacht: wat is dit, wat is dit?' In eerste instantie zag de Nijmeegse niks en bleef ze even rechtop in bed zitten. Buiten bleef het knallen.

Foto: Omroep Gelderland.

'Toen zag ik een lichtflits en wist ik precies hoe laat het was: er staat een auto in brand en die van mij staat erbij', blikt ze terug. Samantha rende naar de parkeerplaats toe op haar slippers. 'De hele wijk heeft me gehoord, ik heb lopen schreeuwen en gillen.' Ze wilde nog haar auto verplaatsen, maar dat lukte niet meer omdat de wagens ernaast al flink in brand stonden.

'Erg geschrokken van de knallen'

De knallen staan ook nog in het geheugen gegrift van de tweelingbroers Yoeri en Liam Boerboom. De jongens van 12 kijken dinsdagochtend geïntrigeerd naar de autowrakken.

'Mijn broer Liam rende de slaapkamer in en schreeuwde dat hij dacht dat onze auto in brand stond.' Yoeri rende zijn bed uit waarop het gezin naar buiten ging. 'Ik schrok wel heel erg van al die knallen. Ik ben dat niet gewend, want er gebeurt anders nooit wat hier in de buurt.'

Eenmaal buiten zat de schrik er nog goed in. 'Toen bleek het niet om onze auto te gaan, maar wel die van heel veel anderen.' Ondertussen wordt Yoeri geroepen door zijn moeder. 'Kom op eten, je moet zo naar school!'

'Ik had de auto net helemaal opgeknapt'

Terwijl veel buurtbewoners in hun badjas naar de ravage staan te kijken, komt de eigenaresse van een andere uitgebrande auto aanlopen. Ze kijkt geschrokken naar wat er over is van haar Opel. 'Wat vreselijk dit', treurt ze.

Niet veel later komt ook de eigenaar van een verwoeste Volvo langs. 'Ik had de auto net helemaal opgeknapt. Er stond pas 2 ton op de teller, hij kon nog een lange tijd mee.'

De eigenaar baalt enorm. 'Straks om tien uur gaat mijn telefoon, dan bellen mijn klanten en moet ik uitleggen wat er is gebeurd.' Alleen wordt dat lastig voor hem: de telefoon lag nog in de auto.

'Bij wind was mijn huis afgebrand'

Een andere buurvrouw hangt uit haar slaapkamerraam. 'Ik ben me doodgeschrokken vannacht', roept ze naar beneden. De vrouw woont direct aan de bewuste parkeerplaats. 'Dit had heel slecht kunnen aflopen, dat wil je echt niet weten. Als er wind had gestaan, was mijn hele huis geheid in de fik gevlogen', benadrukt ze.

'Ik heb een houten tuinhuis, er staat een plastic afdak naast en mijn schutting is zwartgeblakerd. Ik moet sowieso de woningbouwvereniging bellen', gaat de vrouw verder. Behalve de schutting zijn ook een aantal struiken en een boom verbrand.

Niet de eerste keer

In februari van dit jaar ging in precies dezelfde straat een bestelbusje in vlammen op. Op het moment dat de brandweer toen arriveerde, sloegen de vlammen uit de voorzijde van het busje dat als verloren moest worden beschouwd. De politie sloot brandstichting toen niet uit.

De autobrand in februari. Foto: Persbureau Heitink

Overigens was het dit jaar al veel vaker raak in en rondom Nijmegen. In augustus woedden er onder meer autobranden aan de Kluijskamp en Ubbergseweg en eerder deze maand aan de Kanaalstraat.

De politie vertelde eerder dat de vele tientallen branden van de afgelopen maanden worden onderzocht. Rechercheurs houden er rekening mee dat er meerdere daders of zelfs dadergroepen zijn.

