Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Bram Grandia

Luister hier naar het fragment

De kerken die het vandaag het best –in de zin van aantallen kerkgangers doen- doen, zijn de vrije kerken in grote hallen met duizenden mensen en veel muziek en charismatische leiders op grote beeldschermen. Het model is overgewaaid uit de VS. Alle marketingstrategieën zijn daar losgelaten op het evangelie. Of je nu Coca Cola verkoopt of Jezus, de methodes zijn hetzelfde. Het viel me 20 jaar geleden zowel in Zuid-Afrika als in Nicaragua op, dat in de armste sloppenwijken Coca Cola en kleine pinksterkerkjes hand in hand oprukken. Zo trekken de vrije markt en het zgn. vrije evangelie hand in hand op om de wereld te beschaven en te beheersen.

De charismatische leiders beweren demonen uit te kunnen werpen, desnoods met fors geweld. Ze beloven welvaart als je in hun welvaartsevangelie gelooft. Ze beloven je te genezen van alle ziekten en van alle afwijkingen, zoals o.a. homoseksualiteit. Je moet wel voor Christus, dat wil zeggen hun uitleg van Christus- kiezen. Je moet daar natuurlijk een hoge financiële prijs voor betalen. Zo worden hele reli-imperia gebouwd.

Een van die charismatische leiders in de VS was McKrae Game. Deze 51-jarige Amerikaan heeft in de Verenigde Staten al twintig jaar controversiële therapieën op christelijke grondslag gegeven om homo’s, lesbiennes en transgenders te ‘genezen’ van hun geaardheid of gedachten over geslachtsverandering. Homo’s dreigde hij fors met hel en verdoemenis. Hij ging er met een evangelisch gestrekt been in. Nu 20 jaar later komt deze man -die helemaal geen theoloog of pastor is- zelf uit de kast. Toen hij elf was wist hij al dat hij op jongens viel. Hij heeft gevochten tegen zijn geaardheid. Binnen zijn baptisten- gemeenschap durfde hij niet voor zijn geaardheid uit te komen. Van het gevecht tegen zijn eigen homoseksualiteit heeft hij zijn beroep gemaakt. Hij noemde zich conversietherapeut. Hij richtte een homogenezingscentrum op met de naam ‘Hoop voor heelheid'. In plaats van te helen heeft hij velen kapot gemaakt, zelfs de dood ingejaagd. Nu zegt hij deze week op Facebook ‘Vergeef me’. Hij is inmiddels weer teruggegaan naar zijn oude beroep. Hij is weer tuinman. Beter planten snoeien dan mensen, denk ik dan. Eindelijk is híj vrij. Nu al zijn slachtoffers nog.

Als jongen van tien is bij mij het zaad van het wantrouwen tegen die gebedsgenezers en demonen -uitjagers gezaaid. Mijn vriendje Jan en ik haalden in Breda samen met zijn vader op zondag een man op die niet kon lopen. Walter zat in een rolstoel. Hij had een ernstige lichamelijke en geestelijke beperking. We waren erg op hem gesteld. Jan en ik mochten hem samen de kerk induwen. Op een avond in 1958 werd hij door een gemeentelid samen met zijn ouders naar den Haag gereden. Daar sprak de Amerikaanse gebedsgenezer Thomas Lee Osborn(1923-2013). Hij zou Walter kunnen genezen. Walter werd naar hem toegebracht. Walter stond niet op uit zijn rolstoel nadat Osborn hem de handen had opgelegd. Zijn ouders kregen te horen dat Walter niet genoeg geloofde. Toen ik dat hoorde als kind werd ik kwaad. Hoe durfde die man dat te zeggen? Nu ,50 jaar later, weet ik dat die truc nog steeds werkt. Als je er niet in slaagt iemand te genezen, ligt dat altijd aan de ander.

Blijf zo ver mogelijk uit de buurt van de massahysterie en de grote tamtam. Elke goeroe heeft zijn giro. De beroemde TV prediker Benny Hinn heeft met zijn welvaartsevangelie goud geld verdiend. Nu geeft hij toe dat het hem alleen om het geld ging. De ene na de andere charismatische TV-prediker sneuvelt vanwege fraude of een seksschandaal. Elke keer als dat gebeurt krijgen het geloof in Christus en de geloofwaardigheid van de kerk weer een opdonder.

Geef mij maar die kerken die staand in een traditie van eeuwen zo goed en zo kwaad als het gaat het verhaal van Jezus van Nazareth proberen te vertalen naar deze tijd. Geef mij maar die mensen die jaar in jaar uit trouw op bezoek gaan bij mensen die er beroerd aan toe zijn en gebutst en gedeukt door het leven gaan. Dat bezoekwerk is allemaal niet spectaculair, maar het is wel duurzaam. Het heeft met trouw te maken. Trouw heelt mensen, brengt ze weer terug in de samenleving.

De verleiding om als gebedsgenezer, homogenezer of televisiedominee een soort rockster te worden is groot. In Amerika leeft een heel leger van dit soort reli-artiesten, c.q. reli-oplichters. Ze hebben een reusachtig publiek. Elke keer opnieuw, bij de val van elke relifraudeur, zijn er weer talloze mensen teleurgesteld. Dat vind ik persoonlijk het ergste. Al die misleide mensen die zo hartstochtelijk geloofden in hun leider. Elke keer staan er weer nieuwe reli-artiesten op die op een gelikte manier hun boodschap verkondigen en teren op de zak van hun goedgelovig publiek. Wat de homogenezer Mac Krae Game betreft. Hij was er heilig van overtuigd dat homo’s bekeren een christelijke opdracht was. Ik vind het een heidens werk.. maar eigenlijk is dat een belediging van de heidenen. Dus noem ik die bekeringsijver liever een christelijke afwijking.