In de smaak valt dit erfstuk niet, maar toch blijven ze op de kast staan

Uit nieuwsgierigheid naar de geschiedenis en waarde bracht De Bruyn ze naar de taxatiedag van Schatgraven in Apeldoorn.

De vazen zijn aardewerk, gemaakt in Den Haag. 'Onderop zien we een merkteken waar Rozenburg opstaat', legt de taxateur uit. Ook staat er een nummer en een letter op. 'Dat is een K. Dat is in dit geval een jaarletter en die staat voor 1893.'

Niet perfect

Het stel vazen is niet in een heel goede conditie meer. Onder meer de knopjes aan de bovenkant zijn replica's. Verder zijn er meerdere beschadigingen omdat de vazen ooit zijn gevallen.

De taxateur schat de waarde van het stel op 750 euro. Wat de toekomst is van de vazen? 'Daar gaan we over nadenken. Maar ze blijven nog wel even staan op de kast', zegt de eigenaresse.

