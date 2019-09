Minder deelnemers bij start wandelvierdaagse in Hulshorst

Met ruim 100 deelnemers minder dan vorig jaar, is maandagavond in Hulshorst de wandelvierdaagse van start gegaan. De vierdaagse werd eerder dit jaar uitgesteld vanwege de extreme hitte.

De start was om 18.00 uur bij dorpshuis De wieken aan de Kapelweg in Hulshorst. De wandelaars konden deze editie kiezen uit de 2,5, 5 en 10 kilometer. De organisatie, die in handen is van de Buurtvereniging Hulshorst, heeft ook dit jaar weer mooie routes voor de wandelaars gemaakt.

Bekijk hier de video. Tekst gaat daaronder verder:

Tot en met donderdag 12 september is de wandelvierdaagse in Hulshorst. De start is steeds tussen 18.00 uur en 18.30 uur vanaf het dorpshuis De Wieken. Je moet drie van de vier avonden meelopen om in aanmerking te komen voor de medaille.