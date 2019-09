Forse kritiek op Renkumse bouwprojecten

door Huibert Veth

Vijf Dorpen in ’t Groen bestaat sinds 1973. De vereniging zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente. Dat doet ze door ruimtelijke plannen en groenbeheer nauwlettend te volgen. Met regelmaat worden hierbij ook juridische stappen gezet.

'Gaat systematisch mis'

Afgelopen week besprak voorzitter Flip Witte zijn bevindingen met de gemeenteraad. Als voorbeeld doorliep hij de gang van zaken rondom het nieuwbouwproject aan de Geelkerkenkamp. 'Maar het gaat systematisch mis. Ik heb eigenlijk niet anders meegemaakt helaas', zegt Witte.

Aan het resultaat van dit proces valt volgens Witte niks meer te doen. 'Maar er valt wel iets te leren uit het proces dat leidde tot twee kapitale woningen en een volumineuze villa.' Hij vraagt zich af wat er mis ging in het straatje dat ooit beschermd dorpsgezicht zou worden. 'Een getuige van de agrarische nederzetting die Oosterbeek eens was.'

'Onvoldoende oog voor omwonenden'

Bij dit project gaf het college zaken uit handen waardoor de initiatiefnemer bewoners en de gemeenteraad van onjuiste informatie kon voorzien, constateert Witte. Het bestemmingsplan zou fouten bevatten. Ook is het project volgens de vereniging in strijd met de beleidsvisie van de gemeente. Er is 'onvoldoende oog geweest' voor de bezwaren van omwonenden. Bovendien zijn de 'integriteitsregels niet in acht genomen'.

'Het proces is niet transparant. Het algemeen belang wordt niet gediend, maar het belang van mensen met een grote portemonnee. Die krijgen alle ruimte om hun gang te gaan', volgens Witte. 'Zo iemand begaat bijvoorbeeld zeven overtredingen op een bouwterrein, en deze worden achteraf gewoon gelegaliseerd.'

'Gemeente moet open kaart spelen'

De gemeente moet volgens hem open kaart spelen. 'Dan accepteren mensen best dat er soms iets gebeurt dat ze niet zo mooi vinden. Maar waar je burgers boos over krijgt, is als je de regels willekeurig toepast. Als deze voor de ene burger anders zijn dan voor de andere burger.'

De stap naar de rechter om zaken aan te vechten is volgens Witte vaak moeilijk. 'Dat is een heel langdurig proces. Je moet dan als vereniging opboksen tegen een heel apparaat aan juristen en professionals.' Hij vindt dat de gemeenteraad nu aan zet is om ervoor te zorgen dat het er beter aan toegaat in het Renkumse gemeentehuis. Witte wil een onderzoek naar de gang van zaken en duidelijkere procedures. Bovendien moeten geldende regels volgens hem door het gemeentebestuur nageleefd worden.

Het college was ondanks herhaald verzoek tot op heden niet bereid om te reageren.

Bekijk hier de onderbouwing van de klachten die Vijf Dorpen in ’t Groen opstelde.

