'We hopen dat Max Verstappen het ziet', Beekbergse F1-pitstop gaat viral

'Je bent de zevende journalist die belt vandaag', vertelt 't Jong. 'Grappig hè? Neem je voor de lol zo'n filmpje op, bewerk je het iets met nog meer lol en dan plaats je het op sociale media en vindt iedereen het mooi. Het is hilarisch.'

Bekijk hieronder de veel bekeken pitstop. De tekst gaat daaronder verder.

De inwoners uit Beekbergen zagen hun zoontje Vigo zondag door de tuin razen op een driewieler. Toen ontstond uit het niets het idee een pitstop na te spelen, een gouden idee zo blijkt nu. Bijna alle media pikken het filmpje op. 'We zitten te klapperen met de oren. Ik wist niet dat het zo hard zou gaan. Ik dacht wel meteen: is er geen ander nieuws te melden?'

Over zee

Maar nu het toch al zo hard gaat in Nederland, wil 't Jong zichzelf ook niet beperken. 'Wat zou het toch fantastisch zijn als Jimmy Fallon of Ellen Degeneres het oppikt in Amerika of Engeland? Dat zou toch geniaal zijn, ik ben voor. Dat is de grap van de week.'

Stiekem wordt er in het Veluwse dorp gehoopt op een mooi uitstapje naar het buitenland. Maar ook met iets minder zijn ze al snel tevreden. 'Het zou toch ook fantastisch zijn als Max Verstappen erop reageert, of Valtteri Bottas of Lewis Hamilton. Als die er iets van zeggen gaat het de wereld over', vertelt 't Jong.

'Dit is puur'

En mocht dat toch niet lukken, staat er geen tweede viral op de planning. 'Nee, haha. Dit was spontaan. Je kan dit nooit overtreffen. We hebben op Dumpert en Facebook al meer dan een half miljoen views, neem dan alle media mee. Dan zitten we al op meer dan een miljoen views. Ik heb het met mijn broertje Julian in nog geen 10 minuten gemaakt. De volgende keer zou het echt te gemaakt worden. Dit is puur.'