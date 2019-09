Wat zijn dat toch voor plakkertjes in de grond?

Het zijn archeologen die bezit genomen hebben van een stuk grond aan de Duitse Weidestraat in Kerkdriel. Ze zoeken daar naar resten van een mottekasteel.

Een mottekasteel bestaat uit een toren op een terp. Daarbij lag een voorburcht die met een gracht was afgescheiden. De voorburcht bij Kerkdriel bevindt zich in de grond van een toekomstige waterberging en daarom moet alles goed onderzocht worden voor het verdwijnt.

Het mottekasteel op het naastgelegen perceel is zo goed als zeker gebouwd in de dertiende eeuw en uniek in de Bommelerwaard, waar weinig resten uit die tijd bewaard zijn gebleven. De motte is waarschijnlijk als tijdelijk verdedigingswerk aangelegd door Hertog Jan I van Brabant en heeft tijdens de oorlog tussen Brabant en Gelderland over de opvolging van Hertogdom Limburg een beslissende rol gespeeld in de overwinning voor Brabant.

In 1982 is de motte verhoging al geëgaliseerd. Nu wordt vooral het deel onderzocht waar de voorburcht gezeten moet hebben.

Veel kinderen naar de opgraving

Ruim 25 klassen met schoolkinderen uit de Bommelerwaard hebben inmiddels de opgraving bezocht. Initiatiefnemer Michiel Alexander de Raaf, die ook lokaal in de politiek actief is, heeft bereikt dat er ook een heel educatief programma voor scholieren is gekomen tijdens de werkzaamheden.

Ook maandag waren er weer verschillende klassen. Ze krijgen een rondeleiding bij de opgraving en een reenactor laat zien hoe mensen in de 13e eeuw leefden. Gijs van Openbare basisschool de Meidoorn is vooral onder de indruk van de grote hoeveelheid verplaatste grond. En wat zijn dat toch voor plakkertjes in het zand? Iefke heeft net geleerd dat het markeringen zijn van sporen die zijn gevonden.

De kinderen mogen ook de scherven bekijken die uit de grond zijn gekomen. En de archeologen, die vinden het allemaal fantastisch dat er kinderen komen kijken. Of het ook echt de burcht is van Hertog Jan I die nu is opgegraven, dat moet het onderzoek nog uitwijzen.