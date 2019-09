Verwarde vrouw (52) al dagen vermist, voor het laatst in Tiel gezien

Silvia woont in Woerden, maar is bij een instelling in Tiel ondergebracht. Daar is ze vrijdagavond rond 21.00 uur in verwarde toestand vertrokken. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor.

De vrouw is 1.72 meter lang, draagt een bril en was op de avond van haar verdwijning gekleed in een lichtblauwe trui en een beige broek.

De politie vraagt mensen die haar hebben gezien of weten waar ze verblijft, contact op te nemen.