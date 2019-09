'NPO Regio wordt het beste van Omroep Gelderland én de landelijke omroepen'

Omroep Gelderland is blij met het besluit van minister Slob om de regionale omroepen een plek te geven op NPO3. Hiermee wordt deze zender nog aantrekkelijker voor de kijkers. Door samen te werken met de NOS en met landelijke omroepen moet een mooie mix aan programma’s ontstaan die het publiek niet wil missen. Belangrijk onderdeel daarvan is het zogenoemde regiovenster.

Het regiovenster is het programma dat door iedere regionale omroep afzonderlijk wordt gemaakt, maar tegelijkertijd wordt uitgezonden. Dat betekent dat inwoners van Zeeland op dezelfde zender tijdens het regiovenster een ander programma zien dan inwoners van Gelderland. In het voorjaar is het venster getest op NPO 2. Ook Omroep Gelderland deed mee aan die proef.

Naast het regionale karakter blijft er op NPO3 nog voldoende ruimte voor andere programma’s die momenteel al te zien zijn op het derde net. Omroep Gelderland schrijft dat in een brief aan de minister, die ook door de twaalf andere regionale omroepen is ondertekend.

Beste uit Gelderland

Om de Gelderlanders van deze nieuwe programmering te kunnen laten genieten, is het zaak dat er zo snel mogelijk wordt gestart met het omvormen van NPO3 naar NPO Regio. Volgens omroepdirecteur Guus van Kleef is het namelijk een unieke mogelijkheid om het bereik van de regionale omroep te vergroten en in samenwerking met de NOS en landelijke omroepen de kijker een nog aantrekkelijker zender te bieden.

'Wij denken aan een combinatie van het beste van de landelijke én de regionale omroepen op één zender. Sterke titels die nu al op de landelijke tv te zien zijn, afgewisseld met het beste van Omroep Gelderland dus', aldus Van Kleef. Een andere mogelijkheid is een nieuw magazine waarin het nieuws uit de eigen provincie een prominente rol krijgt. 'Landelijk nieuws dat iedereen wil weten, aangevuld met alles wat er speelt in de directe woonomgeving van de kijker', zegt de directeur van Omroep Gelderland.

Woensdag wordt in Den Haag gesproken over de plannen van minister Arie Slob om NPO3 om te vormen tot regionaal kanaal.

