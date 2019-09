Bouwman en Van Vleuten in selectie WK wegwielrennen

Wielrenner Koen Bouwman is door bondscoach Koos Moerenhout opgenomen in de selectie voor het WK wegwielrennen. De Ulftenaar zit in het mixed relay-team met onder meer Bauke Mollema en Amy Pieters. Bij de vrouwen rijdt de Wageningse Annemiek van Vleuten de wegwedstrijd en de individuele tijdrit.

'We hebben zowel voor de mixed relay, de tijdrit als de wegkoers een mooie ploeg kunnen samenstellen waarmee we op jacht gaan naar eremetaal', aldus Moerenhout in reactie op zijn selectie. 'Ik heb het volste vertrouwen in de individuele- en teamkwaliteiten van deze sterke lichting renners.' Naast Bouwman, Mollema en Pieters rijden ook Lucinda Brand, Riejanne Markus en Jos van Emden de team relay tijdens het WK in het Verenigd Koninkrijk.

Bouwman won eerder een gouden medaille op dit onderdeel bij het EK in Alkmaar. Het WK wordt eind september verreden in de omgeving van Yorkshire. De mixed relay vindt op zondag 22 september plaats in Harrogate.