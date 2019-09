Rookgordijn trekt op voor ingang mbo-school Harderwijk

Niet nog even snel een sigaretje voordat de les begint. Vanaf augustus volgend jaar moeten alle scholen helemaal rookvrij zijn, inclusief het schoolplein. Vooral Mbo-scholen hebben nog een lange weg te gaan: nog maar 14 procent was in 2018 helemaal rookvrij. Landstede MBO Harderwijk is voorloper, daar hebben ze de sigaret dit schooljaar al helemaal in de ban gedaan.

En dat gaat redelijk goed, zegt facilitair manager Jort Jansen. 'We zijn er al lang mee bezig en hebben iedereen ruim op tijd geïnformeerd.' Het rookgordijn is dus grotendeels opgetrokken en de enkeling die zich nog niet aan de afspraken houdt, wordt daarop aangesproken door toezichthouders óf studentenbeveiliging.

Studentbeveiligers

Dat studenten leeftijdsgenoten aan moeten spreken op hun gedrag kan lastig zijn, geeft Jansen toe. 'Maar dat hoort ook bij hun opleiding tot beveiliger. Ze spreken ze trouwens ook aan op ander ongewenst gedrag. En er zijn natuurlijk ook praktijkbegeleiders die de de leerlingen helpen daarbij.'

Toch hebben de toezichthouders niet veel middelen in handen om te handhaven, want boetes of rode kaarten delen ze nog niet uit. Jansen: 'Het is een pilotjaar voor ons waarin we willen kijken hoe het gaat. Dus het is nu nog beperkt tot aanspreken en als mensen stelselmatig de regels aan hun laars lappen, komt er een goed gesprek.'

Peuk-vrije wijk

De wijk rond de school lijkt tot nog toe nog niet veel last te hebben van rokers die zich verplaatst hebben van het schoolplein naar de buren. 'We hebben natuurlijk iedereen aangeschreven en ze op het hart gedrukt, te melden als er overlast is. Maar we hebben nog geen klachten gehad. En we zorgen ook dat de stoepen rondom de school ook peuk-vrij blijven', legt Jansen uit.

Om het rookverbod nog eens onder de aandacht te brengen is er woensdag een campagne met een peakflow-meter waarmee je je longfunctie kunt meten, een quiz en deskundigen van de GGD en Tactus Verslavingszorg. Maar de school gaat niemand belerend toespreken, zegt Jansen. 'Mensen kunnen een gesprek krijgen als ze dat willen, maar we gaan geen cursussen geven of zo. Het moet een eigen keuze blijven.'