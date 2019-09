Het centrum van Didam krijgt een facelift

De tekst gaat verder onder de video:

'We praten hier al sinds 2014 over met heel veel mensen, dan is dit een memorabel moment', vindt wethouder Oscar van Leeuwen van Montferland, die de eerste graafhandeling mocht verrichten. 'We gaan aan een heel groot project werken met een omvang van meer dan tien miljoen euro.'

De komende jaren worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, waarbij ook ruimte is voor input van inwoners. 'We werken per deelgebied met ‘deelgebied-sessies’', vertelt Van Leeuwen. Hij geeft aam dat er in totaal tien deelsessies op de planning staan. In die sessies krijgen inwoners en ondernemers de mogelijkheid om te reageren op de plannen. Aanpassingen worden dan mogelijk door de gemeente uitgevoerd. 'Daar moeten we wel bovenop zitten wat parkeren betreft”, stelt ondernemer Ronald Amting. 'Je kan niet iedereen gelukkig maken, maar over het algemeen is iedereen positief daarover.'

'Aan overlast ontkom je niet'

De werkzaamheden zijn maandag gestart bij het Oranje Erf. Volgend jaar volgt de aanpak van de Spoorstraat en het plein voor en naast de kerk. Voor 2021 staan werkzaamheden in de Wilhelminastraat, de Schoolstraat en de Hoofdstraat gepland. De omgeving maakt zich op voor een periode van werk. 'Aan overlast ontkomt je niet', weet ondernemer Jan Kuiper. 'Maar we moeten toch maar zien dat het tijdelijk is en dat er straks weer een schitterend dorp tevoorschijn komt.'