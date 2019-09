Mats (11) eerste kinderburgemeester van Wageningen

door Joukje Valkenburg - Beiboer

Het begon allemaal met een gewaagde brief aan de burgemeester. Daarin liet de jonge Mats geen gras groeien over zijn politieke ambitie.

Op tv en in een kinderkrant had hij gezien dat er in heel Nederland kinderburgemeesters zijn. 'Waarom heeft Wageningen nog geen kinderburgermeester?', schreef hij in zijn brief. 'Anders zou ik er wel één willen zijn!', voegde hij eraan toe.

Proost! Op de kinderburgemeester (de tekst gaat door onder video):

Burgemeester Geert van Rumund werd nieuwsgierig en nodigde Mats uit op het gemeentehuis. 'Toen zijn we samen gaan vergaderen', zegt Mats. 'Een beetje babbelen.' Uiteindelijk vroeg de burgemeester hem om kinderburgemeester te worden.

Speeltuinen aanleggen en ouderen helpen

De kersverse 'bestuurder' zit vol ideeën. Zo vindt Mats dat kinderen betrokken moeten worden bij de aanleg van speeltuinen. Die worden tenslotte gebouwd voor kinderen en niet voor ouderen, stelt hij.

Ook zouden scholen veel kunnen betekenen voor eenzame opa's en oma's. 'Dat kinderen leuke dingen met hen gaan doen', zegt Mats. 'Daar worden de oude mensen blij van, dan hoeven ze niet eenzaam te zijn.'

15 kinderburgemeesters in Gelderland

In totaal zijn er zo'n 45 kinderburgemeesters in Nederland. Wageningen is niet de eerste Gelderse gemeente met zo'n bijzondere burgemeester. 14 gemeenten gingen de stad voor. Dat zijn: Aalten, Apeldoorn, Bronckhorst, Doesburg, Ede, Elburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rozendaal, Scherpenzeel, Harderwijk/Hierden, Overbetuwe en Culemborg.



Bron: KinderrechtenNU

'Te weinig aandacht voor mening van kinderen'

Mats wil dat er beter naar de jeugd wordt geluisterd. 'Kinderen moeten een stem hebben als het over hen gaat', zegt de jongen uit groep 7. Er wordt hen nu nog te weinig om hun mening gevraagd, vindt hij. 'Bijvoorbeeld op school, met het continurooster.' Ouders mochten stemmen over het wel of niet invoeren van zo'n nieuw rooster, kinderen niet, stelt Mats.

Hij neemt zijn burgemeesterschap erg serieus. Burgemeester Mats is bijvoorbeeld al met vriendjes en vriendinnetjes om tafel gaan zitten om te kijken wat er anders kan in de gemeente. Ook heeft hij een 'werkvergadering' gehad met de kinderburgemeester van Renkum.

Taken van de kinderburgemeester

De komende twee jaar zal Mats af en toe met burgemeester Van Rumund en zijn wethouders in gesprek gaan over zijn ideeën voor de stad. Wageningse kinderen kunnen Mats vertellen wat ze bezighoudt door te mailen naar kinderburgemeester@wageningen.nl.

Ook is Mats als kinderburgemeester bij verschillende evenementen aanwezig. Volgende week gaat hij zijn eerste officiële taak uitvoeren. Hij vergezelt de 'echte' burgemeester bij De dag van het Hooilandplein. Ook bij andere activiteiten, bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas en de Koningsspelen, zal de kinderburgemeester aanwezig zijn.

Proef

Mats is bij wijze van proef de eerste kinderburgemeester van Wageningen. Als het initiatief goed bevalt, komen er verkiezingen voor een nieuwe kinderburgemeester. Daarvoor kunnen alle kinderen in Wageningen zich dan opgeven.

Overigens wil de eerste Wageningse kinderburgemeester later als hij groot is geen burgemeester worden. Wat wel? 'Huisarchitect', zegt Mats stellig. 'Tot nu toe in ieder geval.'

