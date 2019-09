eSporter Dani Visser stapt over van De Graafschap naar AZ

Dani Visser komt deze jaargang als eSporter uit voor AZ in Alkmaar. Vorig seizoen veroverde de 18-jarige inwoner van Emmeloord nog de landstitel in de eDivisie voor De Graafschap.

'Na afgelopen jaar boven verwachting gepresteerd te hebben, is het tijd voor een stap hogerop', zo laat Visser weten over zijn overstap. In Alkmaar wordt tevreden gereageerd op de nieuwe eSporter, die in actie komt op de Playstation 4.

'Met Dani Visser halen we de huidige nummer één van Nederland binnen, en zetten we op sportief vlak een flinke stap vooruit binnen de eSports wereld', aldus manager marketing Frank Jonker van de Alkmaarse voetbalclub.

Landstitel met De Graafschap

Visser veroverde vorig seizoen namens De Graafschap de landstitel in de eDivisie. In de finale was hij over twee wedstrijden met 4-3 te sterk voor eSporter Bryan Hessing van Heracles Almelo. Visser was gekwalificeerd voor het landskampioenschap door het eDivisie-seizoen op de Playstation te winnen.